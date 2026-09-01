Una firma surcoreana pacta con Indra llevar a España sus obuses K9 con producción local

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Seúl, 1 sep (EFE).- La principal firma de defensa de Corea del Sur, Hanwha Aerospace, ha cerrado con la española Indra Sistemas un contrato para suministrar a España su plataforma de obuses autopropulsados K9, en una operación que contempla su producción y adaptación local y supone la primera entrada de este sistema en Europa occidental.

Hanwha informó el lunes de la firma de un contrato de ejecución para la exportación a España de obuses K9 y otros sistemas, aunque no reveló su importe, duración ni las cantidades incluidas por razones de confidencialidad comercial, según un informe regulatorio remitido a EFE este martes por la firma surcoreana.

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El contrato tendría un valor de al menos 667.500 millones de wones (unos 420 millones de euros), según estimaciones del diario local Chosun Ilbo, que lo vincula con una divulgación previa de Hanwha sobre un contrato de suministro cuyo importe equivalía al menos al 2,5 % de sus ventas anuales.

Según fuentes de la industria citadas por Chosun, se prevé el suministro de 128 obuses K9 y 120 vehículos K10 de reabastecimiento de munición.

Su llegada a España supondría la primera exportación del K9 a Europa occidental, después de su entrada en otros mercados del continente, como Polonia.

La operación se enmarca en el programa español para renovar sus sistemas de artillería autopropulsada, aprobado con un importe inicial de 4.554 millones de euros, con un horizonte de ejecución hasta 2034. EFE