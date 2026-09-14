BlackRock supera el 6% en Cellnex y alcanza su mayor posición desde 2017, valorada en 1.093 millones

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Blackrock ha elevado su participación en Cellnex por encima del 6%, un movimiento que sitúa el valor actual de su posición en 1.090 millones de euros, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

En concreto, el fondo estadounidense ha pasado de ostentar el 5,001% del capital social al 6,398%, una participación que se desglosa en un 5,113% de derechos de voto atribuidos a las acciones y un 1,285% ejercido a través de diversos instrumentos financieros.

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Tras esta reordenación de su posición, Blackrock ha pasado a controlar un total de 42.494.570 acciones del operador español de torres e infraestructuras de telecomunicaciones.

Teniendo en cuenta su cotización de mercado hacia las 13.00 horas de la sesión de este lunes, fijada en 25,74 euros por título, el paquete accionarial alcanza un valor conjunto de 1.093,81 millones de euros.

Asimismo, la representación resultante del 6,398% en el accionariado de Cellnex supone el porcentaje más alto de la entidad financiera en la operadora desde mayo de 2017, fecha en la que llegó a alcanzar el 6,863%.

El capital de la 'torrera' está encabezado por el 'holding' italiano Edizione, vinculado a la familia Benetton, que ostenta una participación del 10,252%.

Por su parte, Cellnex subía en el Ibex 35 un 0,27% hacia las 13.00 horas de este lunes, hasta intercambiarse a un precio unitario de 25,74 euros.