España

El torreón de Cantabria en lo alto de un acantilado que está a punto de desaparecer: “Si no se toman medidas, seremos testigos de un derrumbe catastrófico”

Pese a su inclusión en 2020 en la Lista Roja del Patrimonio, desde Ecologistas en Acción denuncian que todavía no se han llevado a cabo las tareas para su restauración

Torre de San Telmo. (Ayuntamiento de Santillana del Mar/Europa Press)
Torre de San Telmo. (Ayuntamiento de Santillana del Mar/Europa Press)
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En lo alto del acantilado de Santa Justa, en la localidad de Ubiarco (Santillana del Mar, Cantabria), se erige como testigo del pasado medieval de la zona un torreón que sirvió como observatorio y punto de referencia para navíos, así como bastión y defensa contra invasiones.

Pese a formar parte del patrimonio histórico cántabro, de él quedan solo unas ruinas que luchan contra los estragos del tiempo y el abandono. Es la Torre de San Telmo, de la que solo queda una pared y parte de otra, conservando ambas los huecos de sus antiguas ventanas.

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Desde hace años, distintas asociaciones y colectivos han denunciado su estado de deterioro, así como han reclamado una necesaria y urgente restauración. Sin embargo, denuncian que se han encontrado solamente con “la pasividad de las administraciones”.

Playa de Santa Justa con la Torre de San Telmo al fondo, sobre la ermita de Santa Justa. (Amavisca/Wikimedia Commons)
Playa de Santa Justa con la Torre de San Telmo al fondo, sobre la ermita de Santa Justa. (Amavisca/Wikimedia Commons)

“Cantabria no puede perder otro monumento más de nuestro Patrimonio Histórico”, denuncian desde Ecologistas en Acción Cantabria. “Creemos que el estado el torreón no admite más esperas y es lamentable que los responsables del patrimonio regional no consideren la urgencia de su rehabilitación, como símbolo insustituible y único de nuestro pasado”.

La organización afirma que, “si no se toman medidas, seremos testigos en un plazo corto de tiempo de un derrumbe catastrófico del torreón, y entonces ¿quién se hará responsable?“. Además, la situación es crítica porque el lugar permanece abierto para los visitantes, siendo un destino frecuente durante el verano: ”Es providencial que las piedras que están a punto de caer de la estructura no hayan causado ningún accidente".

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Turistas en la Torre de San Telmo este verano. (Ecologistas en Acción Cantabria)
Turistas en la Torre de San Telmo este verano. (Ecologistas en Acción Cantabria)

Un vestigio del pasado “en peligro de extinción”

La Torre de San Telmo, que cuenta con referencias escritas en cartas náuticas al menos desde el siglo XVI, es actualmente de propiedad particular y tiene la protección del articulado de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y de la Ley 11/1998 de Patrimonio Cultural de Cantabria. A esto se suma el hecho de que se encuentra situada en la zona superior de la ermita de Santa Justa, declarada Bien de Interés Local en 2010.

El deteriorado estado del torreón provocó que en marzo de 2020 fuese incluido en la Lista Roja del Patrimonio de la asociación Hispania Nostra, en la que figuran los conjuntos patrimoniales que están abocados a su desaparición si no se actúa sobre ellos de forma urgente.

“El paredón se encuentra en un estado ruinoso. Solo se mantienen en pie algunas partes de dos de las paredes del edificio originario, conservando los huecos de dos ventanas”, señala la asociación en la ficha de la Torre de San Telmo. “Las paredes que se conservan tienen grietas cada vez mayores y comienzan a desprenderse piedras en ambos paramentos”.

Restos de la Torre de San Telmo. (Hispania Nostra)
Restos de la Torre de San Telmo. (Hispania Nostra)

Pese a estas advertencias, seis años después, la situación no ha cambiado, pues no se han acometido mejoras para evitar que la infraestructura histórica se venga abajo. De hecho, en diciembre de 2020, los vientos de un temporal provocaron el derrumbe de parte de uno de los dos muros que aún sobreviven en lo alto del acantilado.

Las asociaciones reclaman una restauración urgente

Tal y como han señalado desde Ecologistas en Acción, existe un anteproyecto de restauración y consolidación de 2021 firmado por los arqueólogos Lino Mantecón y Javier Marcos, junto a las restauradoras Gloria Martínez y Belén Miguel, encargado por el Ayuntamiento de Santillana del Mar.

La pequeña playa rodeada de acantilados y coronada por un castillo que es una de las más bonitas de Girona.

En noviembre de 2023, la asociación reclamó a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico su urgente rehabilitación; un mes después, en diciembre, pidió la incoación de expediente de Bien de Interés. Ya en mayo de 2026 demandaron una respuesta de estas notificaciones anteriores, aunque esta, según Ecologistas en Acción, no llegó, por lo que tuvieron que contactar telefónicamente en agosto con la Dirección General. “Nos informó que el expediente solicitado hace 3 años aún no se había iniciado”.

Ante la demora de la restauración del enclave y el abandono por parte de la administración, Ecologistas en Acción reclama a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte que, en coordinación con el Ayuntamiento de Santillana del Mar, impulse de forma muy urgente los procedimientos para restaurar y conservar la Torre de San Telmo. Solo así se podría evitar la desaparición “de este excepcional testigo de nuestra historia”.

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