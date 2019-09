Tras la revelación del artículo de The New Yorker, Ito dimitió de su cargo el pasado sábado, según el diario The New York TImes. "Tras pensarlo detenidamente durante los pasados días y semanas, creo que lo mejor es que dimita como el director del Media Lab y como profesor y empleado del instituto con efecto inmediato", escribió Ito en un correo al rector de la universidad, Martin Schmidt.