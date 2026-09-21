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Receta de mayonesa de sriracha, la salsa cremosa y picante que tendrás lista en 5 minutos

También conocida como ‘spicy mayo’, esta salsa se ha vuelto todo un fenómeno viral en los últimos años, un condimento que ya nunca falta en restaurantes japoneses y en sitios de ‘poke’

Receta de mayonesa picante, el acompañamiento ideal para sushi y poke bowl (Magnific)
Receta de mayonesa picante, el acompañamiento ideal para sushi y poke bowl (Magnific)
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Picante, cremosa y muy fácil de preparar, la mayonesa de sriracha es una salsa perfecta para darle un toque diferente a hamburguesas, patatas fritas, bocadillos y piezas de pollo crujiente. Pero, sin duda, donde más la vemos es coronando piezas de sushi o condimentando un ‘poke bowl’ con su toque intenso y picante. Es una de esas mezclas simples, pero que funcionan y convierten cualquier plato en una delicia, lo que explica que sea tan usada en la actualidad, especialmente en platos de inspiración asiática y street food.

Esta mayonesa se prepara en apenas unos minutos y con muy pocos ingredientes, y su sabor es tan adictivo que siempre querrás tener un tarro en tu nevera. Para prepararla, solo necesitas mayonesa, un toque de sriracha, la famosa salsa picante asiática hecha con chile maduro, vinagre, ajo, azúcar y sal, y unos minutos para mezclar. La clave de su éxito está en la combinación de la grasa de la mayonesa con el picante ligeramente dulce de la sriracha, a lo que sumamos el toque ácido de la lima o el limón que equilibra a la perfección los sabores.

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Receta de mayonesa de sriracha o ‘spicy mayo’

La mayonesa de sriracha es una salsa fría elaborada a partir de mayonesa, salsa sriracha y zumo de cítricos. La técnica consiste en mezclar los ingredientes hasta conseguir una crema lisa, homogénea y fácil de untar.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 5 minutos.
    • Preparación: 5 minutos.
    • Reposo recomendado: 10 minutos en la nevera.

Ingredientes

  • 200 g de mayonesa o 1 huevo a temperatura ambiente, 200 ml de aceite de girasol y 1 cucharada de zumo de limón o vinagre (si prefieres prepararla casera)
  • 2 cucharadas de salsa sriracha
  • 1 cucharadita de zumo de lima o limón
  • 1 cucharadita de aceite de sésamo, opcional
  • 1 pizca de sal, solo si es necesario
  • 1 cucharadita de agua, opcional, para aligerar la salsa

Cómo hacer mayonesa de sriracha, paso a paso

  1. Pon la mayonesa en un cuenco limpio. Si prefieres prepararla casera, pon un huevo en el vaso alto de la batidora, añade zumo de limón, sal y aceite. Introduce el brazo de la batidora hasta el fondo del vaso y bate sin mover la batidora durante 20-30 segundos, hasta que la mezcla empiece a espesar. Cuando la base esté emulsionada, sube el brazo poco a poco para integrar todo el aceite.
  2. Añade la salsa sriracha y el zumo de lima o limón.
  3. Incorpora el aceite de sésamo si buscas un matiz más oriental.
  4. Mezcla con varillas hasta obtener una crema completamente uniforme.
  5. Prueba la salsa y ajusta el punto de picante con más sriracha.
  6. Si queda demasiado espesa, añade el agua poco a poco.
  7. Deja reposar la salsa 10 minutos en la nevera para que se integren mejor los sabores.
  8. Sirve fría como acompañamiento de patatas, verduras, pescados, mariscos, pollo o hamburguesas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, con unos 50 g de salsa por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por porción:

  • Calorías: 350 kcal.
  • Grasas: 37 g.
  • Hidratos de carbono: 3 g.
  • Proteínas: 1 g.
  • Sodio: 500-700 mg, según la mayonesa y la cantidad de sriracha utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la mayonesa de sriracha en un recipiente hermético dentro de la nevera. Si se prepara con mayonesa comercial, puede conservarse durante 3-4 días, siempre que se mantenga fría y se utilice un utensilio limpio. Si se elabora con mayonesa casera y huevo crudo, es preferible consumirla en 24-48 horas. No la dejes fuera de la nevera durante más de 2 horas.

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