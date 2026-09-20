El verano se termina (oficialmente), pero se niega a irse: las temperaturas vuelven a superar los 30 grados en un domingo de tiempo estable

El clima, este domingo 20 de septiembre. (Windy)

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El verano ya parece un villano de película de terror. Como Michael Myers o Jason Voorhees, nos persigue sin piedad incluso aunque le estén diciendo que, oficialmente, el otoño llega ya dentro de tres días. Pero él no escucha: así, este domingo España recupera la estabilidad meteorológica, con predominio de las altas presiones, cielos poco nubosos o despejados en gran parte del territorio y un aumento de las temperaturas, que superarán los 30 grados en gran parte del país, según la información difundida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El temporal que afectó a la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, zonas de Andalucía, Baleares y Cataluña cederá por completo. El ambiente será poco nuboso o despejado en la mayor parte de la Península, aunque la Comunidad Valenciana podría registrar chubascos en el litoral norte de Alicante hasta el mediodía. Galicia, el Cantábrico, el alto Ebro, áreas mediterráneas y sectores interiores del sureste concentrarán los principales intervalos nubosos.

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Los termómetros subirán en el norte peninsular y conservarán valores elevados en el resto del país. Las máximas podrían superar los 35 °C en las depresiones del suroeste y en áreas del Miño, mientras que las mínimas bajarán en algunos sectores del sureste. Las noches tropicales persistirán en zonas del Mediterráneo sur y del bajo Guadalquivir. En Canarias, la evolución térmica tendrá pocos cambios, aunque se espera un ligero ascenso en áreas interiores de algunas islas.

El 19 de septiembre de 2021, el volcán de Cumbre Vieja entró en erupción, cambiando La Palma para siempre. Durante 85 días, la lava sepultó 1.219 hectáreas, forzó la evacuación de más de 7.000 personas y dejó un nuevo mapa en la isla. Este video repasa la catástrofe y la lenta reconstrucción que enfrentan sus habitantes.

El tiempo, por comunidades

En la Región de Murcia, los intervalos nubosos dominarán al inicio de la jornada y darán paso a un cielo menos cubierto por la tarde. Las lluvias débiles serán más probables cerca de la costa. Baleares tendrá un panorama similar, con cielos poco nubosos y posibilidad de algún chubasco en Menorca y en la mitad oriental de Mallorca. Las temperaturas nocturnas descenderán ligeramente.

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En Galicia, el cielo estará despejado salvo por nubosidad baja en zonas interiores de Lugo y en el entorno de Mondoñedo durante las primeras y últimas horas. La previsión incluye brumas y nieblas ocasionales. Las temperaturas ascenderán en Asturias, Cantabria, el País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Aragón. El aumento de las mínimas será más acusado en áreas de montaña y en sectores occidentales del valle del Ebro. Y Cataluña empezará el domingo con cielos poco nubosos o despejados, aunque durante la tarde crecerán nubes de evolución en la mitad norte. Las máximas subirán salvo en el litoral de Tarragona, donde se mantendrán sin cambios.

Castilla-La Mancha tendrá nubes bajas matinales en el sureste, especialmente en Albacete, con riesgo de brumas y nieblas. Las máximas subirán, con un ascenso más marcado en la Alcarria de Guadalajara. Andalucía registrará intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea y nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales. La previsión no descarta precipitaciones débiles en la franja mediterránea. La Comunidad de Madrid y Extremadura tendrán una jornada despejada, con temperaturas máximas al alza y viento flojo de dirección variable o de componente este.

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El norte de las islas montañosas de Canarias amanecerá con mayor presencia de nubes y con una baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas, sobre todo en Tenerife y La Palma. El resto del archipiélago tendrá cielos poco nubosos o despejados a medida que avance el día.

Con información de agencias