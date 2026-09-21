España

El Gobierno está dispuesto a mantener las ayudas al campo y la industria agroalimentaria más allá del 30 de septiembre

Las patronales reclaman rebajas del IVA para gasóleo, fertilizantes y otros insumos ante el aumento de los costes energéticos y de producción

Un trabajador agrícola esparce fertilizantes con un tractor. REUTERS/Adriano Machado/
Un trabajador agrícola esparce fertilizantes con un tractor. REUTERS/Adriano Machado/
Guardar

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, han trasladado este lunes a la industria agroalimentaria la voluntad del Gobierno de seguir apoyando al sector ante el impacto de la guerra de Irán más allá del 30 de septiembre, fecha en la que dejan de estar en vigor las medidas del ‘Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio’.

El anuncio de la prorroga de las ayudas se produce después de que representantes de la industria de la alimentación, el comercio de cereales y el sector de los piensos reclamaran este lunes al Gobierno que las ampliaran para hacer frente al impacto económico de la guerra de Irán. Además demandan nuevas medidas fiscales y ambientales. Las organizaciones advierten de que el encarecimiento de la energía, las materias primas y el transporte está elevando los costes de toda la cadena agroalimentaria.

PUBLICIDAD

El presidente de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Ignacio Silva, ha cifrado en 7.400 millones de euros el impacto sobre la industria manufacturera y ha reclamado mantener las medidas para compensar “un poco” este coste, recoge Efe.

La industria alimentaria también prevé abordar con la Secretaría de Estado de Comercio los problemas derivados del encarecimiento de los fletes marítimos y de los seguros. El objetivo, según Silva, será reclamar “la complementaridad de este tipo de gastos”.

Además de las ayudas al gasóleo y los fertilizantes, el sector reclama nuevas medidas, entre ellas la reducción o eliminación del IVA aplicado a estos insumos. Así, el vicepresidente de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe), Alfonso Palomo, ha defendido esta petición porque “el incremento en precios es cada vez mayor” y ha advertido de que, con el inicio de la época de sementera, la situación se ha vuelto “insostenible” para el agricultor.

PUBLICIDAD

Costes energéticos y materias primas cada vez más caros

El presidente de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (Cesfac), Fernando Antúnez, ha reclamado medidas para contener el aumento de los costes energéticos y de las materias primas que soporta el sector agroalimentario, agravado también por las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Antúnez ha trasladado su “preocupación” por la evolución de los precios y por la “problemática” derivada de la normativa europea sobre la importación de materias primas procedentes de zonas no deforestadas, cuya aplicación fue pospuesta hasta el 30 de diciembre de 2026.

El responsable de Cesfac considera que se trata de una normativa de “difícil o casi imposible cumplimiento”, tanto por la falta de disponibilidad de soja suficiente como por el sobrecoste que supondrá para las empresas. Por ello, ha reclamado una nueva prórroga.

El Gobierno estudia qué ayudas mantendrá

A la salida de la reunión, los representantes empresariales han explicado que el Gobierno todavía está estudiando las medidas extraordinarias, en coordinación con el escenario presupuestario europeo. Según lo trasladado a las organizaciones, en caso de que se prorroguen las ayudas, no se mantendrían más allá de 2026.

La secretaria general de la Asociación Comercial Española de Fertilizantes (Acefer), Henar García, ha defendido la necesidad de mantener las ayudas y ha pedido que se vinculen al uso de fertilizantes para incentivar su adquisición. También ha reclamado, junto al resto de sectores, una reducción del IVA y una mayor participación económica de las comunidades autónomas.

El gasóleo agrícola sube un 52%

El secretario de Agricultura de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Ignacio Huertas, ha explicado que el sector atraviesa un “momento complicado” por la recogida de las diferentes cosechas, una fase en la que se consume “mucho más gasóleo que nunca”.

La organización reclama que se prorroguen medidas como la ayuda de 20 céntimos al gasóleo agrícola. Según los últimos datos citados por UPA, este combustible ha alcanzado sus niveles más altos desde el comienzo del conflicto, con un repunte del 52 %.

El gasóleo de uso pesquero se vende un 85% más caro, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Las subidas coinciden además con la vendimia y con la proximidad de la siembra de cereal y la recolección de aceituna.

Temas Relacionados

GasóleoConflicto en Oriente MedioAgriculturaGanaderíaAyudasEspaña-EconomiaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carlos Cenalmor, psiquiatra: “Si buscas razones para hacer algo, no lo hagas. Y si buscas razones para no hacerlo, hazlo”

El especialista explica cómo identificar las señales que aparecen al enfrentarnos a una decisión y qué papel juega la intuición en esos momentos

Carlos Cenalmor, psiquiatra: “Si buscas razones para hacer algo, no lo hagas. Y si buscas razones para no hacerlo, hazlo”

Avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 22 de septiembre: Bianca le hará una inesperada propuesta a Fina y Tasio recibirá una carta de Carmen

Gabriel incomodará a Valentina por su ascenso en el próximo capítulo de la ficción diaria de Antena 3

Avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 22 de septiembre: Bianca le hará una inesperada propuesta a Fina y Tasio recibirá una carta de Carmen

El hermano de Diana de Gales se culpa por no impedir la entrevista que precedió su muerte: “Bashir la engatusó con mentiras y manipulación”

Charles Spencer asegura en ‘El canto del cisne: Diana, mi hermana’ que pensó que la prensa había falsificado los resultados toxicológicos del accidente de Lady Di

El hermano de Diana de Gales se culpa por no impedir la entrevista que precedió su muerte: “Bashir la engatusó con mentiras y manipulación”

Martina, de 28 años, sufrió depresión y se fue a vivir a un pueblo en un caserío del siglo XVIII: “Me consideraba estúpida... si no sacas un 8 en los exámenes, no eres inteligente”

La mujer italiana decidió tomar su propio camino frente a las expectativas de su familia formada por médicos y se compró una casa a 600 metros de altura en los Apeninos

Martina, de 28 años, sufrió depresión y se fue a vivir a un pueblo en un caserío del siglo XVIII: “Me consideraba estúpida... si no sacas un 8 en los exámenes, no eres inteligente”

Receta de mayonesa de sriracha, la salsa cremosa y picante que tendrás lista en 5 minutos

También conocida como ‘spicy mayo’, esta salsa se ha vuelto todo un fenómeno viral en los últimos años, un condimento que ya nunca falta en restaurantes japoneses y en sitios de ‘poke’

Receta de mayonesa de sriracha, la salsa cremosa y picante que tendrás lista en 5 minutos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

El juez Calama da tres días a Zapatero para aportar “toda la documentación” sobre las joyas y encarga una nueva pericial para determinar su origen, antigüedad y valor

El juez Calama cita como investigadas a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre por un posible delito de blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Plus Ultra’

Solo los jubilados que cobren la pensión máxima se libran de los recortes más severos de la jubilación anticipada

El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid por malversación y tráfico de influencias

ECONOMÍA

Qué día se cobra la pensión de jubilación en septiembre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Qué día se cobra la pensión de jubilación en septiembre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Ni Ormuz ni Bab el-Mandeb: el nuevo mapa del comercio mundial refuerza el papel estratégico de Gibraltar y pone a prueba a España

Elisa Cardona, abogada: “Estas cinco trampas psicológicas del Tribunal Médico te pueden perjudicar sin que te des cuenta”

Alicante, Ávila y Soria registran la edad media más alta de compradores de vivienda y solo el 10% las realizan menores de 31 años

DEPORTES

Luca, el niño de 10 años que pesa 10 kilos por una enfermedad ultrarrara, consigue que la Federación catalana le deje competir con su equipo: “Llegaremos hasta el final”

Luca, el niño de 10 años que pesa 10 kilos por una enfermedad ultrarrara, consigue que la Federación catalana le deje competir con su equipo: “Llegaremos hasta el final”

Las dos caras de Fernando Alonso dentro y fuera del monoplaza: “No soy una persona feliz dentro del coche”

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Vuelve el Mourinho de siempre después de la derrota en el derbi y señala al Comité Técnico de Árbitros: “Es un pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos”

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: los colchoneros se imponen frente a un equipo de Mourinho que solo reaccionó al final