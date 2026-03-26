Espana agencias

Principales medidas del plan integral frente a la guerra de Oriente Medio convalidado hoy

Guardar

Madrid, 26 mar (EFE).- El pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley con el plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio, que tiene un coste estimado de 5.046 millones de euros, de los que más de la mitad se corresponden con rebajas fiscales.

 Al recorte de impuestos, que se desactivará en junio si la inflación de la energía sube menos de un 15 % en abril, se suman descuentos para colectivos vulnerables y ayudas directas para los sectores más afectados.

Estas son las principales medidas, en vigor desde su publicación el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

- Rebaja del IVA de la electricidad del tipo general (21 %) al reducido (10 %).

- Suspensión temporal del impuesto de generación eléctrica, actualmente del 7 % y que pagan las compañías.

- Rebaja del impuesto especial sobre la electricidad, una figura fiscal que pagan los consumidores y que pasará del 5,11 % actual al tipo mínimo del 0,5 %.

- Reducción del 21 % al 10 % del IVA el gas natural, los 'pellets' y leña.

- Congelación del precio máximo de venta del butano y propano.

- Rebaja del 21 % al 10 % del IVA de gasóleo, gasolina e hidrocarburos.

- Rebaja del impuesto de hidrocarburos de 14,49 céntimos de euro por litro para la gasolina de 98 octanos y de 4,9 céntimos por litro para el gasóleo.

-El ahorro calculado por el Gobierno será de hasta 30 céntimos por litro de combustible y unos 20 euros por depósito para un coche medio.

- Bono social eléctrico: Mejora del descuento para colectivos vulnerables (del 42,5 %) y para vulnerables severos (del 57,5 %), hasta fin de año.

- Bono social térmico: Incremento de la ayuda mínima a 50 euros.

- Garantía de suministro de agua y energía para familias vulnerables.

- Ayuda directa abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, y ayuda equivalente para la compra de fertilizantes.

- Se bonifica en un 80 % los peajes eléctricos de transporte y distribución para toda la industria electrointensiva, lo que las permitirá ahorrar 200 millones de euros.

- Se amplía en 300 millones de euros la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA de subvención de créditos, para facilitar el acceso a la financiación al sector agroalimentario y pesquero.

- Deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor, la puesta en marcha de nuevas ayudas para la climatización de edificios o la agilización en la instalación de energías renovables.

- Prórroga de las deducciones fiscales por rehabilitación de viviendas y su mejora energética en los años 2025 y 2026. Esta deducción se aplica sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que mejoren la eficiencia de la vivienda habitual, alquilada o con expectativas de alquilarlas, y en los edificios residenciales, y que se acredita a través de certificado de eficiencia energética.

- Refuerzo del autoconsumo, extendiendo de 2 a 5 kilómetros la distancia máxima entre la generación y el consumo, así como habilitando a las entidades locales a promover nuevas modalidades y comunidades energéticas.

- Se aumenta la capacidad de almacenamiento eléctrico, mediante baterías, se declara de utilidad pública del bombeo hidroeléctrico y se impulsan las renovables.

- Mayor flexibilidad por ley en los contratos de suministro energético, para empresas y autónomos.

- Deducciones en el IRPF del 15 % para la compra de vehículos eléctricos y enchufables.

- Libertad de amortización en el impuesto de sociedades para inversiones en renovables que sustituyan equipos fósiles.

- Se habilita a los ayuntamientos a bonificar hasta en un 50 % el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para quienes hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energías renovables, junto a la bonificación de hasta el 95 % para las obras e instalaciones de estos sistemas.

- Se dota a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de nuevas capacidades de supervisión y sanción para que se investigue y se castigue a quienes utilicen las ayudas para enriquecerse.

- Prohibición del despido en las empresas que reciban ayudas públicas contempladas en el decreto.

- Moratoria contable durante 2026 de las pérdidas registradas por el covid en los ejercicios 2020 y 2021, para evitar que las empresas afectadas entren en causa de disolución.

- Impulso a la entrada en vigor de los planes de movilidad sostenible, a lo que estarán obligadas a tener todas las empresas de más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno, para facilitar los desplazamientos de su plantilla al centro de trabajo. EFE

Últimas Noticias

Mónica García insiste en que Sanidad ha puesto toda su voluntad para desescalar la huelga

Infobae

Sánchez comparece esta tarde en Moncloa para anunciar los cambios por la salida de Montero

Infobae

La Plataforma de Infancia alerta de que el 29 % de los niños viven en exclusión social

Infobae

La JEC revoca su doctrina y suspende el uso del DNI digital para ejercer el voto, a instancia del PP

La autoridad electoral paralizó la validación de identificaciones digitales en los comicios tras las objeciones del PP sobre posibles fallos de seguridad, limitando así su uso hasta asegurar procedimientos fiables que respalden la autenticidad de los votantes en los próximos procesos

La JEC revoca su doctrina y suspende el uso del DNI digital para ejercer el voto, a instancia del PP

Alicante pide al Gobierno declarar The Ocean Race acontecimiento de excepcional interés

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Irán considera a España un país “no hostil” y le ofrece coordinar el tránsito de sus buques por el estrecho de Ormuz

Irán considera a España un país “no hostil” y le ofrece coordinar el tránsito de sus buques por el estrecho de Ormuz

El Gobierno saca adelante su decreto anticrisis con 175 votos a favor tras amarrar ‘in extremis’ el apoyo del BNG y la abstención del PP

La Junta Electoral prohíbe el uso del DNI digital para votar tras la solicitud del PP por las dudas sobre su verificación

Penas de hasta tres años de cárcel por robar móviles y condena por ‘petaqueo’: las claves de la nueva Ley de multirreincidencia

Reconocen la incapacidad permanente parcial a una limpiadora que sufrió un desgarro de menisco en la rodilla derecha mientras trabajaba

ECONOMÍA

El Parlamento Europeo blinda los depósitos de los ahorradores y endurece la legislación sobre quiebras bancarias

El Parlamento Europeo blinda los depósitos de los ahorradores y endurece la legislación sobre quiebras bancarias

La estafa del hilo invisible pone en alerta a los bancos: todo lo que necesitas saber antes de sacar dinero en efectivo

Bruselas investigará la red social Snapchat por “exponer a menores a intentos de captación y acoso sexual”

Los bancos ya están abonando las pensiones de marzo 2026: de Caixabank a BBVA, estas son las fechas

El Congreso aprueba el paquete anticrisis de Sánchez: estas son las 80 medidas para reducir el impacto de la guerra

DEPORTES

De las clases de flamenco a triunfar en el mundo del bádminton: la historia de Carolina Marín

De las clases de flamenco a triunfar en el mundo del bádminton: la historia de Carolina Marín

Las mujeres trans no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos: “El acceso está reservado solo a mujeres biológicas”

Carolina Marín anuncia su retirada del bádminton profesional: “Mi camino acaba aquí”

Las limitaciones de Aston Martin con las vibraciones: “Creo que podríamos completar media carrera”

¿Mbappé, Bellingham o Brahim? La encrucijada de Arbeloa con una plantilla adaptada a las bajas