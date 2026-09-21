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Avance de ‘La Promesa’ del martes 22 de septiembre: Curro le dirá a Leocadia que Pía será su madrina y Julieta sospechará del dinero de Ciro

Carlo y María Fernández llegarán a un acuerdo sobre Janita en el próximo episodio de la ficción diaria de La 1

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 21 al 25 de septiembre (RTVE)
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La Promesa avanza hacia un nuevo capítulo marcado por las dudas sobre el dinero de Ciro, los secretos de Pía y el futuro de Petra. El episodio del martes 22 de septiembre retomará las consecuencias de lo ocurrido en la emisión de este lunes, cuando Máximo rompió su pacto con Leocadia, Manuel y Julieta se besaron y Curro decidió que Pía sea quien lo acompañe al altar.

La principal incógnita estará relacionada con Ciro. Julieta encontró el dinero que el muchacho había escondido en un mueble que su esposa nunca utiliza y también descubrió que se compró un reloj de precio muy elevado. La joven no entiende de dónde procede esa suma y preguntará a Manuel si Ciro recibe dinero adicional de la empresa. Él responderá que las finanzas son un asunto personal, una explicación que no tranquilizará a Julieta.

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La sospecha se suma a las dudas que ya rodean a Jacobo en La Promesa. Martina y Adriano le pedirán que explique por qué no puede volver a la casa de su familia. El relato que les ofrecerá será tan extraño que ambos se preguntarán si está diciendo la verdad. El joven ya había admitido que mintió sobre su situación, después de que su propuesta humillante dejara a sus amigos sin entender qué se escondía detrás de su comportamiento.

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 21 al 25 de septiembre (RTVE)
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Qué pasará el martes en ‘La Promesa’

La decisión de Curro también provocará movimientos en La Promesa. Pía aceptará ser su madrina, aunque se sentirá indigna por el secreto que mantiene. La noticia se extenderá entre el servicio y dará paso a las habladurías. Curro ya le había advertido que, si quería ocupar ese lugar, debía pedírselo ella misma. El muchacho hablará con Leocadia para comunicarle que Pía será finalmente quien lo lleve al altar.

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La conversación permitirá conocer la reacción de la señora de Figueroa ante una elección que deja fuera a la persona con la que se había relacionado en ese asunto. El episodio plantea así una nueva tensión alrededor de una ceremonia que ya está generando comentarios entre los habitantes de La Promesa.

Ángela se incorporará a las clases del hangar para ayudar a Julieta. Su participación se centrará en nociones de derecho. La joven ya había reconocido que se replanteaba quién quería que la llevara al altar, mientras el plan de Máximo parecía acercarlo a ella sin la ayuda de Leocadia. El duque había preparado cada paso con cuidado, incluido el uso de un colgante que debía aparentar un vínculo familiar.

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 21 al 25 de septiembre (RTVE)
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Manuel y Julieta en ‘La Promesa’

El objeto terminó siendo una joya recién comprada, de modo que la maniobra quedó al descubierto. Leocadia le aseguró a Máximo que se arrepentiría de haber roto el pacto, pero él decidió continuar por su cuenta. La relación entre María Fernández y Carlo también cambiará de tono. Ambos llegarán a un acuerdo cordial sobre el cuidado de Janita, después de reconocer por separado que nunca estuvieron enamorados. María se lo confesó a Curro y Carlo admitió lo mismo ante Pía.

El vínculo entre Manuel y Julieta tendrá otro momento de cercanía. Los dos se besaron, mientras las clases los unían cada vez más. La ayuda de Ángela en el hangar añadirá una nueva presencia a esa dinámica. La situación de Petra seguirá deteriorándose en La Promesa. Cristóbal le dará un duro repaso y sus compañeros se pondrán en su contra. La tensión crecerá cuando reúna a Petra y a Teresa para comunicarles algo que considera importante.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Teresa está a punto de regresar, pero Tomasa necesita que Petra permanezca como ama de llaves hasta la boda. Julio intentará influir en Máximo para que le sugiera esa solución a Alonso. La propuesta puede alterar la posición de Petra justo cuando enfrenta el rechazo del servicio y debe responder ante Cristóbal. El capítulo del lunes de La Promesa también dejó abierta la evolución del plan de Máximo, el secreto financiero de Ciro y la situación de Jacobo. El episodio del martes reunirá esas tres líneas con las dudas de Julieta, la decisión de Pía y el anuncio que Cristóbal hará a Petra y Teresa.

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