Espana agencias

Puigdemont dice que cuando pueda volver quiere "sumergirse" en la Cataluña actual

24/01/2026 El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (C), ofrece declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpiñán (Francia). Puigdemont ha convocado una cumbre extraordinaria con toda la cúpula del partido, diputados y algunos de sus alcaldes con motivo de los recientes incidentes en la red ferroviaria y las carreteras catalanas causados por el accidente de un tren de Rodalies en el municipio barcelonés de Gelida del pasado martes. POLITICA Glòria Sánchez - Europa Press
24/01/2026 El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (C), ofrece declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpiñán (Francia). Puigdemont ha convocado una cumbre extraordinaria con toda la cúpula del partido, diputados y algunos de sus alcaldes con motivo de los recientes incidentes en la red ferroviaria y las carreteras catalanas causados por el accidente de un tren de Rodalies en el municipio barcelonés de Gelida del pasado martes. POLITICA Glòria Sánchez - Europa Press
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El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dicho que cuando pueda volver a Cataluña se ha propuesto "sumergirse" en el territorio para respirarlo, tocarlo y escuchar a la gente para ver por sí mismo qué ha cambiado en los últimos años.

En una entrevista al diario británico 'The Sunday Times' recogida por Europa Press este domingo, ha recordado que han pasado 9 años desde su marcha y que pese a que hace un "esfuerzo permanente" por estar en contacto con lo que sucede Cataluña, no es la misma que la que dejó.

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El expresidente ha recalcado que no se arrepiente de nada de lo que hizo y que el 1-O quedará para la historia: "Derrotamos a España democráticamente", ha asegurado.

"No sabía cuánto tiempo estaría en el exilio, pero estaba dispuesto a pasar toda mi vida. Y si tengo que pasar así toda mi vida, estoy dispuesto", ha añadido.

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CEUTA

Preguntado por la situación migratoria en Ceuta considera que España atraviesa una profunda división política y social: "¿Qué sentido tiene para un país de la Unión Europea tener dos colonias o dos ciudades en Marruecos? Si lo miras desde una perspectiva marroquí, por supuesto que esto es una herida", ha apuntado.

En este sentido, ha añadido que España no organizará un referéndum de autodeterminación en Ceuta porque "tienen miedo" de que Cataluña lo pida también, aunque admite que la población ceutí tiene un sentimiento, dice, muy español.

CAUSAS JUDICIALES DEL GOBIERNO

Acerca de las diversas causas judiciales abiertas que afectan al Gobierno, ha asegurado que "por supuesto que hay casos de corrupción", pero que el interés en estos casos no es el de limpiar el sistema sino atacar al que gobierna.

"El sistema permanecerá corrupto", ha advertido, y ha dicho que ha habido claros abusos en casos como el de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

En referencia a la posición del líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en asuntos internacionales, como su apoyo a Palestina, afirma que lo hace por razones de política doméstica y que si pudiera obtener resultados involucrándose con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo haría: "No es honesto. Lo hace por marketing electoral".

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EuropaPress

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