España

Un tiroteo entre dos clanes enfrentados en Alzira (Valencia) termina con un muerto y tres heridos que han sido detenidos

Los arrestados por la Policía Nacional son miembros de una misma familia mientras que el fallecido pertenecía a otra

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.
Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.
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Un tiroteo entre dos clanes enfrentados en el barrio de l’Alquerieta en Alzira (Valencia) ha dejado en la madrugada de este domingo un fallecido, tres heridos y cuatro detenidos, según han informado fuentes de la Policía Nacional.

Sobre las cinco de la madrugada de este domingo, la Policía ha recibido el aviso para desplazarse hasta el barrio de l’Alquerieta donde se habían ocurrido los hechos. Como resultado del tiroteo, ha muerto un hombre de 56 años y otras tres personas, de las que no se ha precisado la edad, han resultado heridas de bala. Una de ellas ha necesitado intervención quirúrgica, aunque su vida no corre peligro. Las otras dos han recibido el alta.

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Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han informado de que no intervinieron en el suceso y que las personas heridas se desplazaron al centro sanitario por sus medios. EFE

Dos clanes familiares enfrentados

El Grupo de Homicidios de la Brigada Policial y agentes de la Científica se han hecho cargo de la investigación, en la que se ha detenido a cuatro hombres, todos ellos miembros de una misma familia mientras que el fallecido pertenecía a otra. De los cuatro detenidos, tres son los que han resultado heridos en el tiroteo mientras que el cuarto ha salido ileso, según han precisado fuentes policiales.

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El tiroteo se habría producido supuestamente entre dos clanes enfrentados en este barrio de Alzira, donde en otras ocasiones ya se han registrado sucesos similares también con resultado mortal.

Ante la gravedad de los hechos, la Policía Nacional ha reforzado la seguridad tanto en el barrio de l’Alquerieta como en el Hospital de La Ribera, en Alzira, donde han sido trasladado los heridos en el suceso.

*Con información de agencias.

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