CCOO denuncia la falta de administrativos en 21 Escuelas Oficiales de Idiomas de Madrid: directores y jefes de estudio asumen esas tareas

Imagen de varios alumnos en Madrid. (Diego Radamés / Europa Press)

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El curso escolar no ha comenzado de la mejor manera en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de la Comunidad de Madrid. Desde Comisiones Obreras denuncian que 21 de las 29 escuelas y seis extensiones de la región no cuentan con la plantilla necesaria para atender las gestiones del día a día. La situación es más complicada en los centros de Embajadores, Leganés, Majadahonda, Parla, Pozuelo, San Blas, Vallecas y Villaverde, donde, según el sindicato, no hay ningún administrativo asignado.

La falta de personal, indica CCOO, obliga a directores y jefes de estudios asuman tareas como la formalización de matrículas, la atención al alumnado y la gestión de las secretarías, una carga que se suma a sus funciones y que tiene un impacto en los trámites habituales del arranque del curso.

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“No son incidencias aisladas”

El sindicato rechaza que el problema responda a bajas imprevistas o a incidencias aisladas, ya que, según explica, algunas vacantes permanecen sin cubrir desde el curso anterior y las propias EOI habían comunicado sus necesidades antes del inicio de las clases.

“La propia Comunidad de Madrid dispone desde julio de una lista de espera para la cobertura interina de puestos de Auxiliar. En su información oficial señala que estaba previsto iniciar los actos públicos para gestionar esa lista a partir del 26 de agosto, pero el curso ha comenzado y numerosos puestos continúan sin cubrir”, añade el sindicato en un comunicado.

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Ante la falta de incorporaciones, CCOO se dirigió a Recursos Humanos para pedir explicaciones. La primera respuesta fue que la Administración “estaba sobre el tema”, una contestación que el sindicato consideró insuficiente ante las vacantes que persistían en los centros. Posteriormente, Recursos Humanos trasladó que la contratación de auxiliares administrativos, que hasta ahora se gestionaba desde Hacienda, pasó a depender de la Consejería de Educación y que ya se habían formalizado algunos contratos. En ese sentido, CCOO valora positivamente esas incorporaciones, pero advierte que aún no alcanza para cubrir las necesidades notificadas por los centros educativos.

Edificio de la Escuela Oficial de Idiomas en Pozuelo de Alarcón, Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)

CCOO ha registrado un escrito ante Recursos Humanos para solicitar el número de puestos que continúan sin cubrir, las contrataciones ya realizadas, los destinos asignados y el calendario previsto para completar las incorporaciones. También reclama que la Consejería acelere la contratación de auxiliares administrativos y que el personal se incorpore de forma inmediata a las escuelas afectadas.

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El sindicato recuerda que la situación de las EOI se suma a los problemas de cobertura de plantillas que han marcado el inicio de este nuevo curso en la educación pública madrileña.

Reclamos de las educadoras en la etapa de 0 a 3 años

Además, tras meses de movilizaciones, las educadoras infantiles -de la etapa de 0 a 3 años- siguen reclamando mejores condiciones laborales como salarios más altos, la reducción de ratios y la implantación de la pareja educativa, es decir, dos profesionales por aula “para poder mejorar la calidad de la enseñanza”.

Las educadoras de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) en una concentración en Sol. (Kiko Huesca/EFE)

“La falta de negociación, la dejadez y hostilidad por parte de la Consejería de Educación y del Ayuntamiento de Madrid ha llevado a esta situación de maltrato y abandono a las familias e infancia de la Comunidad de Madrid”, ha denunciado la plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PEEI), que ha convocado diferentes concentraciones por todo el país.

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La última movilización tuvo lugar el pasado 17 de septiembre, con el objetivo de “poner en valor” la importancia de los primeros meses en la educación infantil para garantizar “el sano desarrollo del menor y una relación de acompañamiento con las familias”.