Todos los detalles de la boda de Anna Ferrer y Mario Cristóbal: dos vestidos, una ceremonia íntima y la emoción de Paz Padilla

Boda de Anna Ferrer y Mario Cristóbal (INSTAGRAM).

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Después de cuatro años de relación, Anna Ferrer y Mario Cristóbal han dado un nuevo paso en su historia de amor. La pareja celebró este sábado 19 de septiembre una boda muy especial en Cádiz, rodeada de sus familiares y amigos más cercanos. Un enlace marcado por la emoción, la cercanía y algunos detalles poco convencionales que reflejan a la perfección la personalidad de los novios.

La celebración comenzó ya el viernes con una preboda en El Trompeta, el chiringuito de Anna y su madre, Paz Padilla, y un lugar especialmente significativo para ambas. La fiesta tuvo un marcado carácter informal, tal y como habían adelantado los protagonistas. Anna y Mario, ambos vestidos de blanco, disfrutaron de una tarde-noche entre amigos, risas y familiares antes de afrontar el gran día.

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Anna, de 29 años, y Mario, de 28, tenían claro desde el principio que no querían organizar una boda multitudinaria. Su intención era compartir el enlace con las personas que realmente forman parte de sus vidas y poder disfrutar de cada una de ellas sin perderse entre cientos de invitados. Esa filosofía también se trasladó a algunos de los detalles del enlace, en el que los novios decidieron incluso sentarse durante el banquete junto a su grupo de amigos, en lugar de hacerlo en una mesa presidencial tradicional con sus familiares.

Además, el matrimonio tiene una particularidad: aunque han celebrado una ceremonia para festejar su amor junto a sus seres queridos, todavía tienen pendiente formalizar legalmente su unión. Anna ya había explicado que, por cuestiones de organización, la firma tendrá lugar después de la celebración.

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Anna llega al altar del brazo de Paz Padilla

Uno de los momentos más emocionantes tuvo lugar cuando Anna hizo su entrada. Lejos de seguir la tradición de llegar acompañada por su padre, la novia apareció junto a su madre, Paz Padilla, una de las personas más importantes de su vida. La escena estuvo acompañada por una versión al piano de My Way, de Frank Sinatra, mientras Mario esperaba visiblemente emocionado. La llegada de Anna provocó que el novio no pudiera contener las lágrimas y convirtió la entrada en uno de los instantes más especiales de la ceremonia.

Los amigos también tuvieron un papel destacado durante la jornada. Varios de ellos dedicaron unas palabras a los recién casados y compartieron con ellos mensajes de cariño en una celebración que buscó mantener en todo momento ese carácter familiar y cercano.

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Anna Ferrer y Paz Padilla (INSTAGRAM).

Dos vestidos de novia diseñados en España

Uno de los grandes secretos del enlace eran los estilismos de Anna. La joven había adelantado que quería confiar en la moda española y finalmente escogió a dos diseñadoras para sus dos looks nupciales: Inuñez y Claudia Llagostera. Para la ceremonia, Anna se decantó por un diseño de Isabel Núñez, al frente de Inuñez. El vestido combina diferentes tejidos de seda y presenta una silueta de líneas asimétricas, con el cuerpo ajustado a la cadera y distintos trabajos artesanales que aportan textura al conjunto.

La pieza incorpora además una llamativa cola formada por tres pañuelos de muselina de seda y un velo de organza de seda natural. Un diseño sofisticado, pero alejado de la imagen de novia excesivamente clásica que Anna había asegurado que no buscaba.

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Para completar el estilismo, apostó por una imagen de belleza natural, con maquillaje discreto y un recogido sencillo. El ramo fue otro de los elementos que llamó la atención: un conjunto de calas blancas concebido prácticamente como una pequeña escultura.

Después de la ceremonia, la novia cambió de imagen para afrontar la parte más festiva del enlace. Su segundo vestido, firmado por Claudia Llagostera, sigue una estética más romántica y bohemia. El diseño está elaborado con tul sedoso bordado artesanalmente y combina diferentes tejidos para conseguir movimiento y ligereza. Una capa y una mariposa bordada a mano completan una pieza pensada para disfrutar del banquete y la fiesta con mayor comodidad.

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Anna Ferrer y Mario Cristóbal en su boda (INSTAGRAM).

Un banquete con guiños andaluces

La gastronomía también tuvo un peso importante. La pareja realizó una extensa prueba de menú meses antes de la boda, en la que llegó a probar 24 elaboraciones diferentes. Finalmente, escogieron 18 aperitivos para el cóctel.

Los platos principales se sirvieron en una vajilla con inspiración andaluza, mientras que la decoración de las mesas apostó por elementos originales y desenfadados. Velas con forma de espina de pescado, pimientos utilizados como portavelas, guirnaldas de patatas y otros detalles relacionados con la gastronomía dieron personalidad al espacio.

Boda de Anna Ferrer y Mario Cristóbal (INSTAGRAM).

Paz Padilla, una madre emocionada

Pero si hubo alguien que vivió el enlace con especial intensidad fue Paz Padilla. La presentadora acompañó a su hija durante buena parte de los preparativos y no pudo ocultar la emoción al verla dar este paso junto a Mario. Además de ejercer de acompañante de Anna hasta el altar, la humorista tuvo un papel protagonista durante el banquete. Su discurso combinó las bromas con palabras cargadas de sentimiento y provocó más de una carcajada entre los invitados.

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“Mi hija se casa y yo todavía no sé si estoy preparada… Y mira que sabía que este día iba a llegar. Porque los hijos crecen, se enamoran, hacen su vida… Pero una cosa es saberlo y otra que te venga un día y te diga: ‘Mamá, me caso’. Ahí se me juntó todo. La alegría de verla feliz, los recuerdos de cuando era pequeña, las ganas de protegerla todavía… No hay nada que me haga más feliz que verla a ella enamorada, feliz y compartiendo su vida con una persona que la quiere de verdad", dijo la humorista entre lágrimas.