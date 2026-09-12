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Miles de personas se concentran en Oviedo por una agresión a dos activistas de izquierda

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Oviedo, 12 sep (EFE).- Miles de personas se han concentrado este sábado en Oviedo para mostrar su repulsa frente a la agresión que sufrieron en la madrugada del pasado viernes dos activistas de izquierda, mientras colaboraban en una caseta de las fiestas patronales de San Mateo.

Según el relato de las víctimas, ochos jóvenes intentaron arrancar un faldón con la bandera arcoíris de la caseta en la que colaboraban, y al confrontar con ellos, los agresores profirieron insultos y consignas de corte fascista antes de golpearles.

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Los dos militantes de AMA Asturies han estado presentes en la concentración, donde han asegurado a los medios que tras los hechos tuvieron que ser atendidos en el Hospital Universitario Central de Asturias y que "por suerte" y no por las intenciones de sus atacantes, no sufrieron daños graves.

Ambos han agradecido a todas las personas que han respondido a la convocatoria, han criticado a Vox y al PP por generar "el contexto en el que se produce esta agresión" y han afirmado que "si estamos juntas, no tenemos por qué tener miedo".

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No se han registrado incidentes durante la concentración, en la que los miles de manifestantes han lanzado consignas antifascistas y han enseñado multitud de banderas arcoíris, carteles con mensajes antirracistas y una pancarta pidiendo "unidad de clase contra el fascismo". EFE

(foto) (vídeo)

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