España

Las visitas de alemanes y franceses a España cayeron en agosto, pero aun así el turismo internacional se disparó: la mayoría llegó del Reino Unido

Entre enero y agosto, el país ha sumado alrededor de 3,9 millones de pasajeros internacionales más que el año pasado

Un avión volando. (Europa Press)
Un avión volando. (Europa Press)
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España recibió 12,3 millones de pasajeros aéreos internacionales durante el mes de agosto, lo que supone un 5,5% más que un año antes. El volumen acumulado entre enero y agosto ha alcanzado 79,3 millones de llegadas, según los datos de Turespaña recogidos por la Agencia EFE.

Los datos muestran que la fortaleza española en el sector turístico se mantiene —lo que puede ser positivo para las empresas, pero negativo para los viajeros, pues los precios están cada vez más caros, y para los residentes, ante la masificación—, y eso que han caído las visitas de dos de los principales países europeos.

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Así, desde Alemania han llegado en agosto 1,5 millones de pasajeros, el 12,5% del total, pero un 1,4% menos que en agosto del año anterior. La reducción alemana ha afectado especialmente a Baleares y Canarias, que han perdido en ambos casos alrededor de 10.000 pasajeros. Baleares se ha mantenido como el destino preferido para este mercado, con una cuota del 46%.

Francia, origen del 6,7 % de los pasajeros internacionales, también ha registrado una caída del 1%. Cataluña y la Comunidad Valenciana han sufrido retrocesos de dos dígitos en las visitas de los franceses, aunque Baleares ha concentrado el 25,2% de las llegadas francesas.

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Qué mercados han impulsado las llegadas aéreas a España en agosto

La bajada de estos países se ha compensado con los turistas del Reino Unido, que ha sido el principal mercado emisor en agosto, con unos 2,9 millones de pasajeros, el 23,7% del total y un alza interanual del 7,5%. Baleares concentró el 26,3% de esas llegadas británicas, por delante de Canarias, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña.

También ha destacado el aumento de las llegadas desde Italia, que ha enviado 1,3 millones de pasajeros, el 10,6% del total, después de registrar un aumento del 7,7%. Cataluña y la Comunidad de Madrid han reunido el 48,9% de los viajeros procedentes de ese país.

Madrid también es para el verano, y así lo quiere demostrar la Asociación de Guías de Turismo de la Comunidad de Madrid, que acaba de lanzar su nueva programación con más de 470 visitas guiadas pensadas para redescubrir la región.

Además, el número de pasajeros llegados desde Estados Unidos ha retrocedido un 0,4%. En sentido contrario, Polonia ha crecido un 31,3% y Bélgica, un 10,5%, los mayores avances interanuales entre los mercados destacados por el organismo turístico. En total, Europa ha aportado el 85,7% del flujo internacional, tras crecer un 5,7%. América ha representado el 5,8%, con un incremento del 3,9%, mientras que las llegadas desde Asia han aumentado un 2,8%.

Las seis comunidades autónomas con mayor recepción de pasajeros han acaparado el 96,8% de las llegadas internacionales en agosto y todas han aumentado sus cifras. La Comunidad Valenciana ha liderado el crecimiento, con un 12,5%, mientras que Canarias ha avanzado un 0,9%. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha ocupado el primer puesto, con 2,4 millones de pasajeros y una subida del 4,6%. El aeropuerto de Barcelona ha recibido 2,2 millones, un 5,9% más, y el de Valencia ha anotado el mayor crecimiento entre los principales aeródromos, con un 13,4%.

Entre enero y agosto, España ha sumado alrededor de 3,9 millones de pasajeros internacionales adicionales respecto al mismo periodo del año anterior. Reino Unido ha aportado 17,4 millones de viajeros, un 5,2% más, y ha concentrado el 22% del total acumulado. Alemania se ha mantenido como segundo mercado emisor con 10 millones de pasajeros, aunque su flujo ha caído, e Italia ha ocupado la tercera posición.

Con información de EFE

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