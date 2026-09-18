Lady Di decidió divorciarse convencida de que Carlos III estaba “enamorado de su ayuda de cámara”

Carlos III y la princesa Diana, en imagen de archivo (Grosby)

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La historia del matrimonio de Diana de Gales y el entonces príncipe Carlos vuelve a quedar bajo los focos con una nueva revelación que promete alimentar, una vez más, el interés por una de las relaciones más famosas y controvertidas de la familia real británica. En esta ocasión, la información procede de alguien especialmente cercano a la princesa: su hermano, Charles Spencer, que ha plasmado sus recuerdos en el libro Swan Song: Diana, My Sister.

Las memorias, cuya publicación está prevista para el 22 de septiembre, recuperan algunos de los momentos más íntimos de la vida de Diana y ofrecen la versión de su hermano sobre los años más complicados de su matrimonio. Entre ellos se encuentra una conversación durante un almuerzo en la que la princesa le comunicó que había tomado una decisión trascendental: quería divorciarse de Carlos.

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Spencer recuerda que se quedó en silencio al escucharla. “Me quedé en silencio durante un momento. Sabía que las cosas iban mal, pero no hasta ese punto”, escribe el conde. Su primera reacción, según relata, fue advertir a su hermana de las consecuencias que podía tener una ruptura para la imagen de la familia real y para la propia Diana, convertida entonces en una de las mujeres más populares del mundo.

El príncipe Carlos y Diana en la inauguración de la exposición Mountbatten en Broadlands, hogar de Lord Louis Mountbatten, asesinado en Irlanda. (Bettmann Archive)

“Bueno, Duch —respondí con cuidado—, por supuesto tienes todo mi apoyo... Sé que habrás pensado mucho en esto. Pero mi principal preocupación es el público. Me temo que no te perdonarán. Han comprado una historia de cuento de hadas y creo que pueden —aunque estarían equivocados— culparte por destruir esa fantasía”, recuerda Spencer.

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Fue entonces cuando Diana le habría respondido con una frase que, por su contenido, se convierte en uno de los pasajes más llamativos de estas nuevas memorias.

La inesperada confesión de Diana a su hermano

“Pero, Carlos, mi marido está enamorado de su ayuda de cámara”, le dijo supuestamente la princesa, según el relato de Charles Spencer. La respuesta de su hermano refleja hasta qué punto quedó sorprendido por aquella afirmación: “Tragué saliva. Bueno, supongo que, en ese caso, realmente no tienes elección”.

Spencer deja claro que Diana no le dijo quién era el miembro del personal al que se refería y que él tampoco quiso preguntárselo. “No era importante: lo que importaba era el final de su matrimonio y de sus sueños”, escribe.

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Carlos y Diana, en Balmoral, en una imagen tomada en 1981. (Photo by various sources / AFP)

Este último detalle es especialmente relevante, ya que las memorias recogen la percepción y los recuerdos de Charles Spencer sobre lo que su hermana le contó, pero no aportan una confirmación independiente de aquella supuesta relación. El nombre del ayuda de cámara tampoco aparece identificado en el relato de Diana.

El Palacio de Buckingham no ha realizado comentarios específicos sobre este nuevo pasaje. No obstante, ante otras revelaciones del libro publicadas previamente, desde la institución se recordó que el duelo entre hermanos puede afectar al juicio y a la memoria. El comunicado señalaba que “el dolor del duelo entre hermanos puede nublar la razón, afectar al juicio y dar color a los recuerdos de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de una pérdida”.

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La confesión se suma a otros recuerdos especialmente delicados que Charles Spencer ha incluido en Swan Song: Diana, My Sister, donde aborda la complicada situación emocional de su hermana durante los últimos años de su matrimonio.

Un matrimonio que Diana llegó a considerar roto

La relación entre Diana y Carlos llevaba años atravesando una profunda crisis cuando se produjo aquella conversación. En 1994, durante la célebre entrevista concedida por el entonces príncipe de Gales a la televisión británica, Carlos reconoció que había intentado ser “fiel y honorable” con Diana “hasta que se rompió irremediablemente, habiéndolo intentado los dos”.

En aquella misma entrevista se refirió a Camilla Parker Bowles, entonces una figura central en las especulaciones sobre la crisis matrimonial, como “una gran amiga” y aseguró que lo seguiría siendo durante mucho tiempo.

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El rey Carlos y la reina Camila en la Exposición Floral de Sandringham. Aaron Chown/Pool vía REUTERS/File Photo

Un año después, en 1995, sería Diana quien ofreciera su propia versión de la ruptura en su célebre entrevista con Martin Bashir para Panorama. La princesa pronunció entonces una de las frases más recordadas de la historia reciente de la realeza: “Éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco lleno”, en una clara referencia a la presencia de Camilla en su relación.

Diana también reconoció en aquella entrevista haber mantenido una relación extramatrimonial con James Hewitt, antiguo oficial del Ejército británico y su instructor de equitación.