Putin ordena transferir los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin en Rusia a una empresa dirigida por un general y con un solo empleado (Montaje Infobae)

Guardar

Un decreto firmado por el presidente ruso, Vladímir Putin, y publicado este jueves en el portal oficial de documentos jurídicos, dispone la transferencia de los activos que Nestlé, Auchan y la antigua Leroy Merlin —hoy conocida como Lemana Pro— mantienen en territorio ruso. Las tres compañías quedan bajo la administración de una misma sociedad local, según información de la AFP. Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, justifica esta decisión al considerar que Suiza (Nestlé) y Francia (Auchan) son “países hostiles” que apoyan a Ucrania.

El documento indica que la gestión temporal de estas participaciones recae en L.E.V. Management, una empresa registrada en Rusia a finales de 2025. De acuerdo con una investigación de Novaya Gazeta Europa, la compañía está encabezada por Andréi Kraiushkin, general del Ministerio del Interior ruso.

PUBLICIDAD

El propio medio, con base en Letonia y considerado una “organización indeseable” en Moscú, describe la situación de la firma en los siguientes términos: “Según sus documentos contables, (esta empresa) no ha desarrollado ninguna actividad, al menos hasta finales de ese mismo año (2025). Solo cuenta con un empleado. Se desconoce quiénes son sus propietarios”.

Putin ordena transferir los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin en Rusia a una empresa dirigida por un general (Europa Press)

Una medida que responde a las sanciones europeas

La decisión se enmarca en un proceso que arrancó tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando Occidente comenzó a aplicar sanciones económicas contra Moscú. Desde entonces, decenas de multinacionales han salido del mercado ruso o han paralizado su actividad allí, mientras que otras han visto cómo sus filiales eran intervenidas y traspasadas a manos rusas. Nestlé sostuvo que mantendría sus operaciones en Rusia porque produce productos esenciales.

PUBLICIDAD

El texto legal cita de forma explícita a Nestlé Deutschland AG y a Société des produits Nestlé como titulares de los activos afectados. Desde la compañía suiza señalaron que tomará “todas las medidas necesarias para proteger sus derechos y garantizar la continuidad de sus actividades, en interés de todas las partes interesadas y, en particular, de sus empleados”.

Nestlé opera seis fábricas en Rusia, donde produce café, alimentos para mascotas y fórmulas infantiles. En 2021, último año con datos públicos disponibles, la compañía registró ventas por cerca de 2.000 millones de francos suizos —unos 2.400 millones de dólares— y empleaba a alrededor de 7.000 personas en el país. Jon Cox, analista de Kepler Cheuvreux, advirtió para Reuters que esos antecedentes plantean un escenario adverso para Nestlé. “En última instancia, Nestlé podría perder esos activos —equivalentes a cerca del 2% de sus ventas, además del efectivo inmovilizado en Rusia— en un futuro previsible. Es poco probable que una eventual compensación alcance para contrarrestar esa pérdida”, afirmó.

PUBLICIDAD

El decreto abarca además tres filiales rusas de la firma francesa de logística FM Logistic, así como las participaciones que la sociedad francesa Sogepar posee en Auchan Rusia. En el apartado dedicado a Lemana Pro, el texto detalla el traspaso del 99,993% de las acciones en manos de Scenari Holding LP, compañía con sede en Emiratos Árabes Unidos, y del 0,007% restante, propiedad de la francesa Adeo. Esta última había renunciado ya en marzo de 2023 al control de Leroy Merlin en Rusia, que quedó entonces en manos de “una dirección local”. Scenari Holding se hizo con la cadena de bricolaje a finales de ese año, y en 2024 el negocio pasó a operar bajo el nombre de Lemana Pro.

Putin ordena transferir los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin en Rusia a una empresa dirigida por un general (REUTERS/Abdul Saboor)

La agencia rusa TASS recogió las declaraciones del servicio de prensa de Lemana Pro, que aseguró la noche del jueves no haber recibido comunicación oficial alguna sobre la medida y que había pedido “aclaraciones” a las autoridades.

PUBLICIDAD

Tanto Auchan como la antigua Leroy Merlin pertenecen al entramado empresarial de la familia francesa Mulliez y mantienen una presencia amplia en el país. De acuerdo con datos publicados en la web rusa de Auchan, la cadena emplea a más de 33.000 personas en 241 establecimientos, 62 de ellos hipermercados. En 2019, la revista Forbes situó a Auchan como la mayor empresa extranjera presente en Rusia.

El grupo Mulliez ya había perdido otra de sus marcas en el país: Decathlon, especializada en artículos deportivos, cerró sus operaciones rusas en marzo de 2022, apenas iniciada la guerra, a raíz de las dificultades de suministro provocadas por las sanciones internacionales. Un caso similar se produjo con Danone. El Estado ruso intervino su filial local en 2023 y, poco después, la vendió a un sobrino del dirigente checheno Ramzán Kadyrov.

PUBLICIDAD