España

Putin ordena transferir los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin en Rusia a una empresa dirigida por un general y con un solo empleado

El documento indica que la gestión de estas participaciones recae en L.E.V. Management, una empresa registrada en Rusia a finales de 2025

Putin ordena transferir los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin en Rusia a una empresa dirigida por un general y con un solo empleado (Montaje Infobae)
Putin ordena transferir los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin en Rusia a una empresa dirigida por un general y con un solo empleado (Montaje Infobae)
Guardar

Un decreto firmado por el presidente ruso, Vladímir Putin, y publicado este jueves en el portal oficial de documentos jurídicos, dispone la transferencia de los activos que Nestlé, Auchan y la antigua Leroy Merlin —hoy conocida como Lemana Pro— mantienen en territorio ruso. Las tres compañías quedan bajo la administración de una misma sociedad local, según información de la AFP. Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, justifica esta decisión al considerar que Suiza (Nestlé) y Francia (Auchan) son “países hostiles” que apoyan a Ucrania.

El documento indica que la gestión temporal de estas participaciones recae en L.E.V. Management, una empresa registrada en Rusia a finales de 2025. De acuerdo con una investigación de Novaya Gazeta Europa, la compañía está encabezada por Andréi Kraiushkin, general del Ministerio del Interior ruso.

PUBLICIDAD

El propio medio, con base en Letonia y considerado una “organización indeseable” en Moscú, describe la situación de la firma en los siguientes términos: “Según sus documentos contables, (esta empresa) no ha desarrollado ninguna actividad, al menos hasta finales de ese mismo año (2025). Solo cuenta con un empleado. Se desconoce quiénes son sus propietarios”.

Putin ordena transferir los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin en Rusia a una empresa dirigida por un general (Europa Press)
Putin ordena transferir los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin en Rusia a una empresa dirigida por un general (Europa Press)

Una medida que responde a las sanciones europeas

La decisión se enmarca en un proceso que arrancó tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando Occidente comenzó a aplicar sanciones económicas contra Moscú. Desde entonces, decenas de multinacionales han salido del mercado ruso o han paralizado su actividad allí, mientras que otras han visto cómo sus filiales eran intervenidas y traspasadas a manos rusas. Nestlé sostuvo que mantendría sus operaciones en Rusia porque produce productos esenciales.

PUBLICIDAD

El texto legal cita de forma explícita a Nestlé Deutschland AG y a Société des produits Nestlé como titulares de los activos afectados. Desde la compañía suiza señalaron que tomará “todas las medidas necesarias para proteger sus derechos y garantizar la continuidad de sus actividades, en interés de todas las partes interesadas y, en particular, de sus empleados”.

Nestlé opera seis fábricas en Rusia, donde produce café, alimentos para mascotas y fórmulas infantiles. En 2021, último año con datos públicos disponibles, la compañía registró ventas por cerca de 2.000 millones de francos suizos —unos 2.400 millones de dólares— y empleaba a alrededor de 7.000 personas en el país. Jon Cox, analista de Kepler Cheuvreux, advirtió para Reuters que esos antecedentes plantean un escenario adverso para Nestlé. “En última instancia, Nestlé podría perder esos activos —equivalentes a cerca del 2% de sus ventas, además del efectivo inmovilizado en Rusia— en un futuro previsible. Es poco probable que una eventual compensación alcance para contrarrestar esa pérdida”, afirmó.

El decreto abarca además tres filiales rusas de la firma francesa de logística FM Logistic, así como las participaciones que la sociedad francesa Sogepar posee en Auchan Rusia. En el apartado dedicado a Lemana Pro, el texto detalla el traspaso del 99,993% de las acciones en manos de Scenari Holding LP, compañía con sede en Emiratos Árabes Unidos, y del 0,007% restante, propiedad de la francesa Adeo. Esta última había renunciado ya en marzo de 2023 al control de Leroy Merlin en Rusia, que quedó entonces en manos de “una dirección local”. Scenari Holding se hizo con la cadena de bricolaje a finales de ese año, y en 2024 el negocio pasó a operar bajo el nombre de Lemana Pro.

Putin ordena transferir los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin en Rusia a una empresa dirigida por un general (REUTERS/Abdul Saboor)
Putin ordena transferir los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin en Rusia a una empresa dirigida por un general (REUTERS/Abdul Saboor)

La agencia rusa TASS recogió las declaraciones del servicio de prensa de Lemana Pro, que aseguró la noche del jueves no haber recibido comunicación oficial alguna sobre la medida y que había pedido “aclaraciones” a las autoridades.

Tanto Auchan como la antigua Leroy Merlin pertenecen al entramado empresarial de la familia francesa Mulliez y mantienen una presencia amplia en el país. De acuerdo con datos publicados en la web rusa de Auchan, la cadena emplea a más de 33.000 personas en 241 establecimientos, 62 de ellos hipermercados. En 2019, la revista Forbes situó a Auchan como la mayor empresa extranjera presente en Rusia.

El grupo Mulliez ya había perdido otra de sus marcas en el país: Decathlon, especializada en artículos deportivos, cerró sus operaciones rusas en marzo de 2022, apenas iniciada la guerra, a raíz de las dificultades de suministro provocadas por las sanciones internacionales. Un caso similar se produjo con Danone. El Estado ruso intervino su filial local en 2023 y, poco después, la vendió a un sobrino del dirigente checheno Ramzán Kadyrov.

Temas Relacionados

Última Hora EspañaRusiaInternacionalVladimir PutinEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de hamburguesa de atún, una cena fácil y rápida para disfrutar de este pescado azul rico en omega-3

El interior queda jugoso, con una textura firme y un toque de sabor marino que combina muy bien con pan tostado, rúcula y pepino

Receta de hamburguesa de atún, una cena fácil y rápida para disfrutar de este pescado azul rico en omega-3

Los riesgos de desclasificar secretos del CNI en plena crisis con Marruecos: “Otros países pueden completar el mosaico”

El catedrático experto en Inteligencia José Luis González Cussac explica a ‘Infobae’ cuál es el principal problema que puede provocar la difusión de información de servicios de inteligencia

Los riesgos de desclasificar secretos del CNI en plena crisis con Marruecos: “Otros países pueden completar el mosaico”

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en solo 2 años y 9 meses y la media es de 7 años

La joven, natural de la localidad sevillana de Carmona, ha trasladado su preferencia por un primer nombramiento en el sur, con un pueblo de la sierra de Córdoba como opción probable

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en solo 2 años y 9 meses y la media es de 7 años

Lady Di decidió divorciarse convencida de que Carlos III estaba “enamorado de su ayuda de cámara”

Charles Spencer revela en sus nuevas memorias una conversación privada con su hermana en la que Diana le anunció que quería poner fin a su matrimonio

Lady Di decidió divorciarse convencida de que Carlos III estaba “enamorado de su ayuda de cámara”

Un agente de la Ertzaintza es suspendido de empleo y sueldo tras probarse que gestionaba un hotel situado en un antiguo convento de monjas: año y dos meses de sanción

El policía no contaba con la autorización de compatibilidad necesaria para tener otro trabajo

Un agente de la Ertzaintza es suspendido de empleo y sueldo tras probarse que gestionaba un hotel situado en un antiguo convento de monjas: año y dos meses de sanción
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los riesgos de desclasificar secretos del CNI en plena crisis con Marruecos: “Otros países pueden completar el mosaico”

Los riesgos de desclasificar secretos del CNI en plena crisis con Marruecos: “Otros países pueden completar el mosaico”

Luis de la Fuente anuncia su primera lista tras el Mundial con un guiño a Ceuta: convoca a Josep Martínez y a Roberto Fernández y vuelve Huijsen

Comienza el traslado de migrantes al campamento del puerto de Ceuta, donde más de 4.000 personas esperan conseguir una de las 1.700 plazas disponibles

El mercado real del alquiler en Madrid: el 0,5% de los propietarios (empresas y fondos) controlan el 82% de los contratos y gestionan 632 millones de euros en fianzas

El buque de guerra español que ha recibido Marruecos y que retoma la relación de Navantia y Rabat iniciada en los años 80

ECONOMÍA

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en solo 2 años y 9 meses y la media es de 7 años

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en solo 2 años y 9 meses y la media es de 7 años

Las visitas de alemanes y franceses a España cayeron en agosto, pero aun así el turismo internacional se disparó: la mayoría llegó del Reino Unido

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa tarda mucho en abrir un protocolo de acoso, puedes poner una demanda para irte con indemnización”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Más de 32.000 personas mueren esperando a que el Estado resuelva su solicitud de ayuda a la dependencia

DEPORTES

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”

La Roja gana el Mundial, pero nadie tiene el puesto asegurado: los campeones que pueden caerse de la lista de De la Fuente y las novedades