España

El aluvión de solicitudes para viajar con el Imserso causa el caos en las agencias de viajes: largas colas, plazas agotadas, gritos y “gente casi peleándose”

El programa dirigido a los jubilados ofrece esta temporada 879.213 plazas repartidas por todo el territorio nacional. Para las pensiones más bajas, el precio es de solo 50 euros

Varios pensionistas disfrutan de un circuito termal durante un viaje del Imserso. (EUROPA PRESS)
Varios pensionistas disfrutan de un circuito termal durante un viaje del Imserso. (Europa Press)
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Cualquiera con edad suficiente para recordar el mítico programa que Faemino y Cansado tenían en La 2, El orgullo del Tercer Mundo, sonreirá al escuchar la palabra ‘Imserso’ y el relato que hacían de los viajes organizados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Pero los que no sonríen son los interesados en esos viajes para la próxima campaña, pues la apertura de las solicitudes ha dejado esta semana largas colas, discusiones e incluso amagos de peleas entre los interesados en múltiples localidades españolas. Y es que la oferta de 50 euros para las pensiones más bajas ha causado furor.

El programa ofrece esta temporada 879.213 plazas repartidas por todo el territorio nacional: aproximadamente la mitad corresponde a destinos de costa peninsular, mientras que el resto se reparte entre Canarias, Baleares y escapadas culturales y de naturaleza. Para acceder a estos viajes, hay que estar jubilado o ser viudo con más de 55 años.

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Muchos de los problemas se han concentrado en la Comunidad Valenciana. Un fallo técnico en la página web que gestiona los viajes dejó fuera de servicio el sistema de reservas durante buena parte de la mañana del jueves, cuando se abrieron las solicitudes. La caída impidió a agencias y usuarios comprobar y tramitar sus peticiones, generó aglomeraciones en las oficinas y provocó que las plazas más demandadas se agotaran antes de que muchos solicitantes pudieran completar su gestión. “Es un desastre”, ha lamentado Miguel Jiménez, presidente de la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viajes, ante el medio local Levante-EMV. Los usuarios del Imserso “no han llegado a las manos de milagro”, ha añadido: “Había gente chillando, peleándose casi”.

En Santander, las colas frente a las agencias comenzaron desde las seis de la mañana, según ha contado El Diario Montañés. Los solicitantes entrevistados por este periódico también se quejan de la saturación y de un sistema que obliga a elegir destino en pocos minutos ante la alta demanda: “Me tenéis que decir dónde queréis ir ya, porque en lo que decidís me lo quitan”, destaca el trabajador de una agencia. Las personas que quieren viajar han descrito la situación entre la resignación -“es lo que hay”- y el enfado -“es una tomadura de pelo”-.

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Las agencias reclaman más plazas y un reparto por nivel de ingresos

En Ourense, una pareja que hacía cola desde las ocho de la mañana en Viajes El Corte Inglés ha resumido el problema de fondo: “Hay pocas plazas para tantos mayores que queremos viajar”, ha recogido La Voz de Galicia.

Testimonios parecidos, entre la frustración y la ira, se han repetido por toda Galicia, pero también en Andalucía. En Málaga, donde la comercialización arrancó el 14 de septiembre, la afluencia de clientes ha sido constante, y las agencias han gestionado cientos de reservas cada día. Y es que cada temporada hay más jubilados interesados en viajar a través del Imserso, mientras la oferta disponible no ha crecido al mismo ritmo. Por ello, las agencias plantean que la asignación de plazas tenga en cuenta el nivel de ingresos de los solicitantes para favorecer a quienes cobran las pensiones más bajas.

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