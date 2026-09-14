Alma Bollo abandona la aventura y los primeros nominados: así ha sido la última gala de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’

Los concursantes de 'Supervivientes: All Stars 3' (MEDIASET ESPAÑA).

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Supervivientes All Stars 3 apenas acaba de comenzar y la convivencia en los Cayos Cochinos ya ha dejado las primeras tensiones, alianzas y decisiones que pueden marcar el rumbo de la edición. Después de las primeras horas de convivencia, los concursantes se han enfrentado a unas nominaciones cargadas de estrategia que han terminado con cuatro nombres en la cuerda floja. Sin embargo, la noche todavía guardaba una sorpresa: la salida definitiva de Alma Bollo por motivos médicos.

La primera tanda de nominaciones de esta edición se ha producido en Supervivientes Conexión Honduras. Los habitantes de las playas Luna y Sol han tenido que señalar a uno de sus compañeros y explicar las razones de su elección. Un estreno que ha permitido comprobar cuáles son las primeras afinidades y, también, quiénes empiezan a generar rechazo entre el grupo.

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Los habitantes de playa Sol han sido los primeros en pasar por la palapa. Rosa Benito ha escogido a Damián por una cuestión de afinidad, mientras que Asraf Beno ha señalado a Lola Ortiz al considerar que es la compañera con la que menos ha hablado durante estos primeros días.

La propia Lola ha recibido otro voto de Yola Berrocal, que la ha elegido por descarte. Damián también ha apostado por ella al pensar que podría ser la persona con la que tuviera menos conexión y Víctor Janeiro ha seguido la misma línea al explicar que era la concursante a la que menos conocía. Con este reparto, Lola Ortiz se ha convertido en la nominada del grupo. A su vez, Barranco, como líder de playa Sol, ha tenido la posibilidad de añadir un nombre de forma directa y ha escogido a Víctor Janeiro.

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Yulen Pereira se convierte en el gran señalado de playa Luna

La dinámica se ha repetido posteriormente en playa Luna, aunque en este caso uno de los concursantes ha recibido una auténtica lluvia de votos. Yulen Pereira ha sido el principal objetivo de sus compañeros.

María Jesús Ruiz ha justificado su elección al percibir determinados comentarios hacia ella y considerar que detrás de la actitud del deportista puede haber más de lo que muestra. Chiqui también ha votado a Yulen, al igual que Ivana Icardi y Arkano, mientras que el propio Yulen ha decidido señalar a María Jesús.

Por su parte, Alma Bollo ha elegido a Chiqui. El resultado ha sido contundente: Yulen se ha convertido en el nominado de playa Luna. Omar Sánchez, en calidad de líder, ha añadido a Arkano a la lista tras ejercer su nominación directa.

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Los concursantes de 'Supervivientes: All Stars 3' (MEDIASET ESPAÑA).

Yulen consigue salvarse

Los cuatro señalados —Lola, Víctor, Yulen y Arkano— han tenido una oportunidad inmediata para abandonar la lista de nominados gracias a una de las principales novedades de esta edición: la ‘Liga de los nominados’. La competición ha arrancado con ‘El reto de Orión’, una prueba de habilidad y resistencia en la que los concursantes debían avanzar por una estructura, recoger varios balones y encestarlos. Víctor y Yulen han sido los primeros en completar el desafío, logrando el pase a la siguiente ronda.

En la fase definitiva, ambos han protagonizado un enfrentamiento muy igualado y condicionado por las fuertes rachas de viento. Finalmente, Yulen ha conseguido imponerse y convertirse en el primer superviviente de esta edición que logra escapar de la nominación mediante esta nueva dinámica.

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Alma Bollo abandona Honduras por una lesión

Pero la gran noticia de la noche ha sido la decisión médica sobre Alma Bollo. La concursante tuvo que ser evacuada apenas unos días después del comienzo del concurso tras sufrir fuertes molestias en la zona del cuello y la espalda que llegaron a impedirle moverse con normalidad.

Alma Bollo abandona 'Supervivientes: All Stars 3' (MEDIASET ESPAÑA).

Tras permanecer bajo vigilancia médica y someterse a las pruebas correspondientes, los profesionales determinaron que presentaba una lesión cuya evolución estaba siendo favorable, pero que hacía incompatible su continuidad en el programa. “Tras realizar las pruebas pertinentes, se ha detectado una lesión que, pese a presentar una evolución satisfactoria con buena respuesta al tratamiento, desaconseja su permanencia en la aventura. Por ello, se va a proceder a su traslado a España”, comentaba Sandra Barneda.

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La joven no pudo contener las lágrimas al conocer el diagnóstico. Su madre, Raquel Bollo, también estuvo pendiente del comunicado y trató de transmitirle tranquilidad: “Ya te dará la vida la oportunidad de volverlo a hacer. La vida sigue”.