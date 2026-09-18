El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 19 de septiembre

La tarifa de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)

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Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, revisa cuál es el mejor momento del día para usar la energía eléctrica.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más altas y más baratas del servicio para este sábado 19 de septiembre.

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Precio del servicio de energía eléctrica

El servicio eléctrico tendrá un precio media en territorio español de 110.26 euros por megavatio hora para este sábado, de acuerdo con los datos del OMIE.

El órgano regulador señaló que la tarifa más alto del servicio eléctrico será de 198.78 euros por megavatio hora.

Por su parte, el precio mínimo de la energía eléctrica en España llegará a los -0.92 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este sábado 19 de septiembre, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 178.84 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 175.34 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 171.7 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 170.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 172.81 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 174.88 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 181.22 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 187.89 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 169.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 65.81 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.19 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.16 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de -0.88 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.92 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de -0.22 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.05 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.75 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 72.16 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 155.38 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 197.34 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 198.78 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 189.57 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 186.75 euros por megavatio hora.