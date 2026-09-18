España

Un estudiante de 13 años apuñala a su profesora en Roma e intenta transmitirlo en directo: investigan si es una venganza por dos asignaturas suspensas

El alumno roció a la docente con spray de pimienta y la hirió con un cuchillo antes de realizar los exámenes de recuperación

Garlasco, Italia - Chiara Poggi - Alberto Stasi - Andrea Sempio
Un vehículo de los Carabinieri, imagen de archivo. (Reuters)
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Un colegio de Roma ha sufrido un grave episodio de violencia este viernes. Un estudiante de 13 años atacó a su profesora dentro de un aula, rociándole spray de pimienta en la cara para luego herirla con un cuchillo. La agresión no solo destacó por su ferocidad, sino también por la intención del menor de transmitir el acto en tiempo real a través de una plataforma de mensajería. Por su parte, la profesora fue trasladada de urgencia al hospital, donde se determinó que se encuentra herida levemente, aunque profundamente afectada.

La agresión ocurrió a primera hora de la mañana en el colegio Giovanni Verga, ubicado en el céntrico barrio romano de Centocelle, según recoge el medio italiano Corriere della Sera. Los primeros testimonios recogidos en las inmediaciones del centro escolar señalan que el ataque estuvo premeditado durante los últimos meses. Varios alumnos y exestudiantes que se congregaron a las puertas de la institución tras escuchar el despliegue de sirenas explicaron que el menor albergaba un profundo resentimiento hacia la docente desde el curso lectivo anterior.

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Al parecer, la profesora le había evaluado con bajas calificaciones, dejándole dos asignaturas pendientes para examinar: geografía e italiano. El joven debía realizar precisamente estas pruebas de recuperación entre el viernes de la agresión y el lunes siguiente, por lo que la principal hipótesis de los investigadores apunta a una represalia personal planificada durante el periodo vacacional.

La víctima, identificada como Isabella Marsilio, de 66 años, es una docente de amplia trayectoria que imparte las materias de italiano, historia y geografía. Tras ser agredida, fue ingresada en el hospital Figlie di San Camillo de Torpignattara. Aunque su vida no corre peligro debido a que los cortes fueron superficiales, el personal médico confirmó que ingresó en un severo estado de shock debido a la emboscada.

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Alrededor de diez carabineros, equipados con material antidisturbios, acudieron a la vivienda de Harald y Bianca (Wikimedia Commons)
Un vehículo de los Carabinieri, imagen de archivo. (Wikimedia Commons)

Un ataque transmitido en directo

De acuerdo con las investigaciones preliminares conducidas por los carabinieri, el chico acudió al centro equipado con un casco que llevaba acoplada una cámara GoPro y portaba tanto el aerosol urticante como el arma blanca. Su objetivo final era emitir la secuencia de la agresión en directo dentro de un grupo cerrado de la aplicación Telegram.

Si bien la emisión en directo no llegó a concretarse por un fallo técnico del dispositivo, los peritos informáticos incautaron de inmediato el teléfono móvil del menor para rastrear los chats. Las autoridades intentan determinar cuántos usuarios se encontraban conectados en ese momento y si entre los integrantes del grupo había adultos o menores que pudieron incitarlo, evaluando si el hecho respondió a un reto digital o a una conducta de emulación de otros casos recientes.

A las afueras del recinto escolar se vivieron horas de desconcierto mientras numerosos padres pedían explicaciones sobre lo ocurrido en las aulas. El agresor fue conducido a dependencias policiales para prestar declaración junto a sus tutores legales, aunque, al tener 13 años, resulta inimputable penalmente según la legislación italiana. El suceso ha vuelto a encender todas las alarmas en el país sobre la seguridad en las aulas.

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