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‘La isla de las tentaciones 11′ llega con sorpresa: Telecinco adelanta su estreno con dos especiales este domingo

La cadena adelantará algunos de los secretos de la nueva edición del reality antes de su estreno oficial el lunes 7 de septiembre

Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 11'. Mediaset
Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 11'. Mediaset
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Telecinco ha decidido no esperar al lunes para recuperar uno de sus grandes fenómenos televisivos. La cadena dedicará parte de la noche de este domingo 6 de septiembre a preparar el terreno para el regreso de La isla de las tentaciones, con dos entregas especiales que servirán como aperitivo de la undécima edición del reality.

El estreno tendrá lugar un día después, el lunes 7 de septiembre a las 23:00 horas, con Sandra Barneda nuevamente al frente. La cadena mantendrá además su apuesta por una doble emisión semanal, con nuevos capítulos los lunes y miércoles.

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La estrategia supone alterar de manera puntual la habitual programación dominical de Telecinco. First Dates, que venía ocupando buena parte de esa franja, verá reducida su duración para dejar espacio a los especiales de La isla de las tentaciones.

'La isla de las tentaciones' vuelve a Telecinco con su temporada 11.
'La isla de las tentaciones' vuelve a Telecinco con su temporada 11.

Dos especiales antes de que comiencen las tentaciones

Durante estas dos entregas previas, los espectadores podrán conocer a las cinco parejas que protagonizarán la experiencia y descubrir a los solteros y solteras que convivirán con ellas en República Dominicana. Pero también se podrán conocer algunos de los cambios que marcarán esta undécima edición.

Las parejas formadas por Nacho y Náyades, Nando e Isa, Sergio y Paola, Rubén y Gema y Kico y Paula llegarán convencidas de que su relación puede resistir la experiencia. Todas tendrán que separarse y convivir en dos villas de lujo rodeadas de tentaciones.

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Una de las principales novedades será precisamente el desembarco de los solteros. En esta ocasión, aparecerán ocultos bajo misteriosas capas rojas y serán ellos quienes acompañen a los protagonistas hasta sus respectivas villas después de la bienvenida de Sandra Barneda.

Además, el programa incorpora una dinámica inédita: por primera vez, los participantes podrán enviar un objeto personal a su pareja mediante un dron y observar en directo, a través de un monitor, la reacción que provoca la sorpresa.

La presentadora Sandra Barneda, en La isla de las tentaciones.
La presentadora Sandra Barneda, en La isla de las tentaciones.

Pero habrá más. Durante la primera noche en Villa Montaña, las chicas recibirán la visita inesperada de una tentación del pasado, un nuevo soltero al que todas conocen. A esto se sumará la llegada, más adelante, de tentadores VIP vinculados al universo del programa, dispuestos a alterar todavía más la convivencia.

Otra de las novedades será el regreso de Villa Playa, uno de los escenarios históricos del formato, que en esta ocasión volverá a acoger a los chicos durante la experiencia.

Todo ello convivirá con elementos clásicos de La isla de las tentaciones, como las ceremonias de solteros, las hogueras, los visionados en directo, las cartas y los reencuentros.

Cinco parejas con cuentas pendientes

La nueva edición parte, además, de relaciones con bastantes asuntos pendientes. Nando e Isa llevan nueve años juntos y ambos reconocen haber sido infieles en diferentes momentos. Rubén y Gema llegan después de varias deslealtades descubiertas por ella, mientras que Sergio y Paola intentan recuperar una relación marcada por los celos y las discusiones.

También serán protagonistas Nacho y Náyades, que llevan dos años juntos y afrontan la experiencia para comprobar si realmente están con la persona adecuada, y Kico y Paula, una pareja que todavía trata de despejar algunas dudas sobre sus sentimientos.

Sandra Barneda ya ha adelantado que la intensidad será una de las señas de identidad de esta temporada y ha señalado una segunda hoguera como uno de los momentos más duros que ha vivido al frente del programa.

Estas son todas las solteras de ‘La Isla de las Tentaciones 7′.

Tras los especiales del domingo, La isla de las tentaciones 11 se instalará en Telecinco los lunes y miércoles en prime time. A partir del 18 de septiembre, la conversación continuará además los viernes en Mediaset Infinity con El Debate de las Tentaciones, presentado por Sandra Barneda y con material inédito, avances, entrevistas y análisis de lo ocurrido en las villas.

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