España

Nacho de Borbón, primo del rey Felipe VI, se convierte en concursante de ‘La isla de las tentaciones’: así es su relación con Náyades y su vínculo aristocrático

El madrileño de 26 años vuelve a la televisión después de llegar a la final de ‘Supervivientes’ en 2022

Nacho de Borbón
El próximo participante de 'La isla de las tentaciones'. (Telecinco/Mediaset)
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La llegada de Nacho de Borbón a la undécima edición de La isla de las tentaciones ha colocado de nuevo a la realeza en el foco mediático, aunque sea desde una perspectiva inesperada. El primo lejano del Rey Felipe VI se convierte en el primer miembro de la aristocracia española, aunque sin relación directa actual con la Casa Real, en someter su vida sentimental al escrutinio de uno de los realities más seguidos de la televisión en España.

El formato de Telecinco, que regresa el 7 de septiembre con doble gala, ha reservado un lugar destacado a la pareja en las campañas promocionales. Desde el primer momento, las imágenes muestran a Nacho de Borbón en situaciones comprometidas, adelantando posibles tensiones y hasta un beso con una de las solteras del programa. Este tipo de adelantos han disparado la expectación, ya que el público podrá ver, por primera vez, hasta dónde llegan los límites emocionales y personales de un descendiente directo de catorce reyes de España en un contexto de tentaciones, celos y cámaras las 24 horas.

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La presencia de Nacho no solo atrae la atención por ser familiar del monarca. A sus 26 años, el joven madrileño ha ido labrando una carrera propia en el mundo de la moda, la televisión y las redes sociales. Su paso por Supervivientes en 2022 ya le permitió ganar popularidad y abrirse un hueco en la industria del entretenimiento, pero es ahora, al enfrentar el reto de la convivencia y la fidelidad en pareja, cuando su vida privada deja de ser un rumor para convertirse en contenido de prime time.

Nacho de Borbón: de la pasarela a la televisión

Ignacio de Borbón, nacido en Madrid el 18 de agosto de 2000, ha construido su imagen pública lejos del protocolo real, apostando primero por la moda y después por la televisión. Con una estatura de 1,84 metros, ojos azules y rasgos que cumplen con los cánones de belleza más demandados, comenzó su trayectoria profesional en las pasarelas a los 20 años. Si bien su apellido podría haberle facilitado algunas puertas, el propio Nacho ha insistido en que nunca ha usado su linaje para favorecer su carrera.

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Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

Antes de consolidarse como modelo, trabajó como captador de socios en una ONG y también como dependiente en tiendas de ropa. Su salto a la fama se produjo de la mano de Supervivientes 2022, donde logró un cuarto puesto y se ganó el cariño de buena parte de la audiencia. Desde entonces, ha seguido vinculado al mundo de la moda, con especial presencia en campañas internacionales, sobre todo en Asia, y ha intensificado su actividad como creador de contenido en redes sociales.

La televisión ha sido el escenario donde Nacho ha mostrado una faceta más personal y desenfadada, lejos de la imagen seria que a menudo se asocia a los Borbón. Participar en realities de alto voltaje como el de Sandra Barneda supone exponer no solo su vida sentimental, sino también su capacidad para gestionar la presión mediática y la tentación en ambientes controlados por cámaras.

Una pareja a prueba en República Dominicana

La otra protagonista de esta historia es Náyades Lospitao, de 22 años, originaria de Badajoz y actual residente en Madrid. Estudiante de Derecho en la Universidad de Sevilla, Náyades compagina su formación académica con el deporte y la creación de contenido digital, especialmente en Instagram y TikTok. Su relación con Nacho comenzó en el verano de 2024, tras coincidir en un evento de influencers en Valencia, y desde entonces han compartido públicamente su vida de pareja, mostrando a menudo su complicidad y afecto en redes sociales.

Nacho de Borbón y su novia, Náyades Lospitao. (Europa Press)
Nacho de Borbón y su novia, Náyades Lospitao. (Europa Press)

Náyades ha tenido también contacto previo con la televisión, participando junto a su padre el agente deportivo Miguel Lospitao, en el programa El Diario de Jorge. En esa intervención habló sobre episodios de bullying sufridos durante la infancia y el apoyo recibido por parte de su familia, un testimonio que la acercó aún más al público.

El reto que ambos afrontan en La isla de las tentaciones es poner a prueba su relación tras casi dos años juntos. No solo deberán lidiar con la distancia y los celos, sino también con la convivencia forzada y la presencia de solteros y solteras dispuestos a tentarles. Las primeras imágenes promocionales han elevado la tensión mediática: Nacho aparece besando a una de las tentadoras, lo que deja entrever que la experiencia podría marcar un antes y un después en la pareja. Aunque ambos han declarado que buscan descubrir si están listos para irse a vivir juntos, el formato promete poner al límite sus emociones y su confianza mutua frente a una audiencia que no pierde detalle de cada movimiento.

La cita con la audiencia será el lunes 7 de septiembre a las 23:00 horas, con una segunda gala prevista para el miércoles 9, y una pregunta sobrevuela el estreno: ¿sobrevivirá el amor de Nacho y Náyades al juego de la tentación?

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