Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Los Bomberos han atendido desde ayer 135 avisos a causa de las fuertes lluvias en Cataluña

Guardar

Barcelona, 21 ago (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat han atendido, desde las 14.00 horas de ayer y hasta las 7.00 horas de esta mañana, un total de 135 avisos relacionados con el episodio de fuertes lluvias, tormentas y vientos intensos que ha afectado a Cataluña.

Según han informado los Bomberos, la mayoría de los avisos estaban relacionados con desprendimientos en el mobiliario urbano o caídas de cables eléctricos, árboles o ramas en la vía pública, o en peligro de caer.

PUBLICIDAD

También se han atendido diversas incidencias relacionadas con inundaciones y acumulaciones de agua provocadas por la intensidad de las precipitaciones.

De las 14.00 horas a las 19:30 horas de ayer se produjeron 94 avisos, y desde esa hora a las 7.00 de esta mañana los Bomberos han atendido 41 avisos.

PUBLICIDAD

Protección Civil de la Generalitat activó ayer en fase de Alerta el Plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (Inuncat) ante el empeoramiento de las previsiones de lluvias intensas para las próximas horas.

Para este viernes, el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) ha elevado hasta 4 sobre 6 el grado máximo de peligro por intensidad de lluvia, ya que se pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos en varios puntos del litoral, el prelitoral, la Cataluña Central y el noreste.

Además de la intensidad de la lluvia, el SMC también avisa de la posibilidad de que se acumulen más de 60 litros en tres horas en sectores del litoral y prelitoral de Tarragona, especialmente entre el viernes por la noche y las primeras horas del sábado. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu porcentaje de teletrabajo no es un interruptor que la empresa pueda apagar y encender cuando le convenga”

El Tribunal Supremo establece que el acuerdo individual de teletrabajo sobrevive a la caducidad del convenio colectivo y exige la firma del trabajador para cualquier cambio

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu porcentaje de teletrabajo no es un interruptor que la empresa pueda apagar y encender cuando le convenga”

Juan José Ebenezer, mecánico: “En los talleres recomendamos cosas para que los coches duren más kilómetros. Lo que más nos conviene es tener a los clientes contentos”

Según el planteamiento del mecánico, aunque el ingeniero es quien diseña y conoce el motor en profundidad, solo un mecánico “de confianza” puede realmente “mirar por ti, por tu bolsillo y tu futuro”

Juan José Ebenezer, mecánico: “En los talleres recomendamos cosas para que los coches duren más kilómetros. Lo que más nos conviene es tener a los clientes contentos”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Además del valor promedio de los carburantes en España, ve los costos más baratos

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Un abogado confirma que lo mejor es “soplar” si “te paran en un control de alcoholemia y vas borracho”

La intensificación de los controles de alcohol y drogas en carretera se ha traducido en más de 4.000 conductores detectados en solo una semana

Un abogado confirma que lo mejor es “soplar” si “te paran en un control de alcoholemia y vas borracho”

Precio del aceite de oliva en España este viernes 21 de agosto

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España este viernes 21 de agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “En los talleres recomendamos cosas para que los coches duren más kilómetros. Lo que más nos conviene es tener a los clientes contentos”

Juan José Ebenezer, mecánico: “En los talleres recomendamos cosas para que los coches duren más kilómetros. Lo que más nos conviene es tener a los clientes contentos”

Un abogado confirma que lo mejor es “soplar” si “te paran en un control de alcoholemia y vas borracho”

El plan del “Gran Marruecos” que ambiciona la monarquía alauí e incluye Ceuta y Melilla: la raíz histórica y sus territorios

El Gobierno catalán contrata a una empresa de “coaching empresarial” para que pueda dar atención psicólogica a las personas que denuncien corrupción: 70 euros por sesión

La urbanización más grande de Madrid teme al fuego: faltan 600 hidrantes para los bomberos y hay 120 km de setos de arizónicas que provocarían incendios “inabordables”

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu porcentaje de teletrabajo no es un interruptor que la empresa pueda apagar y encender cuando le convenga”

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu porcentaje de teletrabajo no es un interruptor que la empresa pueda apagar y encender cuando le convenga”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Europa se rearma y dispara el gasto en defensa para no depender de EEUU: “Esto abre una buena oportunidad para los inversores”

Los agricultores afectados por los incendios recibirán más de 2 millones en indemnizaciones de las aseguradoras en 2026

El repoblador rural ya no es un jubilado: la España Vaciada atrae cada vez más a menores de 35 años con rentas medias y ganas de echar raíces

DEPORTES

Kang-in Lee, el coreano que podría ocupar el puesto de Griezmann en el Atlético: cómo se libró del servicio militar, un ‘reality show’ y una llamada para jugar con España

Kang-in Lee, el coreano que podría ocupar el puesto de Griezmann en el Atlético: cómo se libró del servicio militar, un ‘reality show’ y una llamada para jugar con España

Carlos Alcaraz confirma su presencia en el US Open: el tenista español defenderá título en el torneo estadounidense

De los pitos a los aplausos: el camino que tiene que recorrer Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y que ya conocen Griezmann, Reyes o Morata

El tenis español está en buenas manos: hasta 5 jugadores en el top 50 del ranking ATP

La Premier gasta cuatro veces más que LaLiga y dispara el precio de los fichajes: 2.450 millones de euros contra 600