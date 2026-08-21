Los Bomberos han atendido desde ayer 135 avisos a causa de las fuertes lluvias en Cataluña

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Barcelona, 21 ago (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat han atendido, desde las 14.00 horas de ayer y hasta las 7.00 horas de esta mañana, un total de 135 avisos relacionados con el episodio de fuertes lluvias, tormentas y vientos intensos que ha afectado a Cataluña.

Según han informado los Bomberos, la mayoría de los avisos estaban relacionados con desprendimientos en el mobiliario urbano o caídas de cables eléctricos, árboles o ramas en la vía pública, o en peligro de caer.

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También se han atendido diversas incidencias relacionadas con inundaciones y acumulaciones de agua provocadas por la intensidad de las precipitaciones.

De las 14.00 horas a las 19:30 horas de ayer se produjeron 94 avisos, y desde esa hora a las 7.00 de esta mañana los Bomberos han atendido 41 avisos.

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Protección Civil de la Generalitat activó ayer en fase de Alerta el Plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (Inuncat) ante el empeoramiento de las previsiones de lluvias intensas para las próximas horas.

Para este viernes, el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) ha elevado hasta 4 sobre 6 el grado máximo de peligro por intensidad de lluvia, ya que se pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos en varios puntos del litoral, el prelitoral, la Cataluña Central y el noreste.

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Además de la intensidad de la lluvia, el SMC también avisa de la posibilidad de que se acumulen más de 60 litros en tres horas en sectores del litoral y prelitoral de Tarragona, especialmente entre el viernes por la noche y las primeras horas del sábado. EFE