El temporal deja carreteras cortadas, calles inundadas y vuelos cancelados en Barcelona

Guardar

Barcelona, 16 sep (EFE).- Las fuertes lluvias han provocado en las últimas horas inundaciones, cortes de carreteras y múltiples incidencias en el transporte en el área de Barcelona, donde varios vuelos han sido cancelados y se han producido afectaciones en el servicio de Rodalies.

En la ciudad de Barcelona, en aviso rojo por lluvias, uno de los barrios que más incidencias ha registrado es Horta, donde el aguacero ha anegado algunas calles, dificultando la circulación por carretera.

PUBLICIDAD

Las lluvias han obligado también a cortar al tráfico la Ronda de Dalt a la altura de la salida 2 (Llobregat) y la salida 3 (Besòs) por acumulación de agua en la vía, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona.

Las entradas 1, 2 y 3 (Llobregat) han quedado cortadas y los Bomberos y la Guardia Urbana trabajan en la zona para retirar los coches que han quedado atrapados y garantizar la seguridad de los conductores.

PUBLICIDAD

Los chubascos han provocado asimismo problemas en varias estaciones de metro y en Rodalies: la circulación en la línea R4 ha quedado interrumpida entre las estaciones de Fabra i Puig y Montcada Bifurcació, y en la R2, la R3 y el resto de la R4, así como en los servicios de media distancia, los trenes han circulado con demoras superiores a los 20 minutos de media, según Renfe.

Adif ya ha advertido de que, debido a las fuertes lluvias, el servicio ferroviario puede verse afectado este jueves en las comarcas del Barcelonès y el Maresme, en la provincia de Barcelona.

PUBLICIDAD

También el Aeropuerto de Barcelona se ha visto alterado por las tormentas, que han causado retrasos y han obligado a cancelar algunos vuelos. "La meteorología muy adversa en el área del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat provoca regulaciones por seguridad", ha explicado Enaire.

El temporal ha dejado asimismo miles de abonados afectados por incidencias eléctricas en toda Cataluña.

Protección Civil ha enviado esta noche mensajes ES-Alert a los teléfonos móviles del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, el Alt y Baix Penedès y el Vallès Occidental por lluvias torrenciales en las próximas horas.

PUBLICIDAD

En total, los Bomberos de la Generalitat han recibido en las últimas horas cerca de 200 avisos por problemas derivados de las lluvias, principalmente por acumulaciones de agua en edificios y en la vía pública que dificultan la circulación.

El Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), que ha emitido un aviso por tiempo violento, ha informado de que las tormentas han dejado hasta ahora más de 57 litros por metro cuadrado en Sant Pere de Ribes; 46,1 en Vacarisses; 38,1 en Canyelles o 20,6 en La Granada.

PUBLICIDAD

En la comarca del Vallès Occidental incluso se ha emitido un aviso de riesgo hidrológico por la situación meteorológica adversa, ya que se pueden producir aumentos repentinos del caudal de ríos y rieras.

El SMC advierte de que las lluvias intensas se pueden mantener en el litoral de Barcelona en las próximas horas. EFE