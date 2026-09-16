El diésel ya supera el precio de venta que tenía antes del descuento fiscal de 20 céntimos

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Madrid, 16 sep (EFE).- El diésel encadena su décima jornada consecutiva al alza y su precio de venta ya supera al que tenía antes del aumento del descuento fiscal a 20 céntimos por litro, una situación ante la que la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha exigido medidas.

El histórico de precios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recoge que este martes -el último registro actualizado- el diésel se pagaba a 1,881 euros por litro, un 4 % más que hace una semana y un 1,6 % más que el 31 de agosto, último día en el que la rebaja fiscal aplicada a este combustible era de 10 céntimos por litro y no de 20 céntimos como ahora.

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El gasóleo de automoción disfruta de un descuento en el impuesto de hidrocarburos de 20 céntimos por litro desde el 1 de septiembre, el doble del aplicado en agosto (10 céntimos por litro), después de que este carburante se encareciera un 15,7 % en julio.

El descuento a la gasolina se redujo a 5 céntimos por litro debido a que su precio no superó en julio el umbral del 15 %. Sin embargo, los datos de la inflación en agosto publicados este martes reportaron un encarecimiento del diésel del 30,3 % y de la gasolina del 16,9 %.

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El precio del gasóleo cayó un 4,3 % del 31 al 1 de agosto tras la entrada en vigor del descuento de 20 céntimos y durante la primera semana del mes situó a España como el segundo país de la Unión Europea (UE) que suministraba el diésel a un menor precio.

Sin embargo, desde el 2 de septiembre su precio no ha dejado de subir encadenando diez jornadas consecutivas al alza y el gasóleo ya marca su máximo desde julio.

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De este modo, llenar un depósito de 55 litros le costó de media al consumidor este martes 103,45 euros, 3,95 euros más que hace una semana. En cuanto a uno de gasolina, costaba 104,45 euros, 3,52 euros más que hace siete días.

La rebaja del descuento fiscal para la gasolina a 5 céntimos por litro disparó el precio de este carburante, que se encontraba al alza en agosto y que en septiembre encadena trece jornadas consecutivas registrando máximos anuales.

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Este martes la gasolina se suministraba de media en las estaciones de servicio españolas a un precio de 1,899 euros por litro, un 3,5 % que hace una semana y un 11,4 % más que hace un mes.

La rebaja fiscal que entró en vigor el pasado 22 de marzo incluía una reducción del 21 al 10 % del IVA del gasóleo, gasolina e hidrocarburos; y la rebaja del impuesto de hidrocarburos hasta el mínimo permitido en la Unión Europea. A partir de julio estas medidas se fueron atenuando progresivamente y al acabar este mes llegan a su fin.

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Ante el continuo incremento del precio de estos carburantes, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró la semana pasada que analizará los precios de este mes y que no dejará "de acompañar y apoyar a las familias" si es necesario.

Además, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, afirmó que continuarán actuando y seguirán aquellas medidas que sean necesarias ante un contexto energético "extraordinariamente volátil".

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Por ello, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha advertido este martes de que, si el Gobierno no aprueba antes del 30 de septiembre un nuevo paquete de medidas, el precio del gasóleo podría aumentar hasta 24 céntimos por litro a partir del 1 de octubre. EFE