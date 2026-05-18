Thibaut Courtois y NXTPLAY se convierten en copropietarios del CD Extremadura

La plataforma de inversión deportiva NXTPLAY, cofundada por Gonzalo Vila y el guardameta belga del Real Madrid Thibaut Courtois, ha alcanzado este lunes un acuerdo para entrar en el accionariado del Club Deportivo Extremadura como copropietario, junto a su actual presidente Daniel Tafur, que continuará liderando el proyecto deportivo e institucional.

Según informaron las partes firmantes de la operación, el acuerdo societario se fraguó "durante casi un año" de negociaciones conjuntas antes de su firma definitiva. "La operación se cierra en un momento histórico para el club: el CD Extremadura acaba de firmar su cuarto ascenso consecutivo y regresa a Primera Federación, un récord en el fútbol español que confirma la solidez del proyecto deportivo e institucional", afirmó la nota de prensa del conjunto extremeño.

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Con esta incorporación, el CD Extremadura se convierte en el segundo proyecto de inversión de NXTPLAY en un club de fútbol, tras la entrada de la plataforma en el capital del Le Mans FC, conjunto que la pasada semana logró un histórico ascenso a la Ligue 1, máxima categoría del fútbol francés.

"Ambas partes ya trabajan conjuntamente en la planificación de la próxima temporada, que se afronta como la más exigente y ambiciosa del proyecto y en la que la afición extremeña podrá seguir soñando con el regreso del club al fútbol profesional y de máximo nivel", recogió el comunicado.

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Para Thibaut Courtois, cofundador de NXTPLAY, el equipo de Almendralejo cumple los tres objetivos que buscan desde la plataforma de inversión deportiva. "En NXTPLAY invertimos donde vemos proyectos auténticos, gente que sabe lo que hace y potencial real para construir algo grande", manifestó el belga de un club "con historia en el fútbol español, una afición extraordinaria y una directiva que ha demostrado año tras año cómo se construye un proyecto serio".

"Llegamos como socios para sumar a lo que ya está funcionando, y para acompañar al club en la temporada más exigente que tiene por delante", apuntó Courtois; mientras el actual presidente del equipo, Daniel Tafur, dio la bienvenida a los nuevos copropietarios. "Llevamos cuatro años reconstruyendo este club desde sus cimientos, con un equipo que ha creído en el proyecto desde el primer día y una afición que nunca ha dejado de empujar", destacó.

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"La incorporación de NXTPLAY como coinversor es la consecuencia natural de ese trabajo: una plataforma con visión global y ambición real, que entiende dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Lo que comienza ahora no es un cambio de rumbo, sino un acelerador del rumbo que ya teníamos. Y es la mejor noticia posible para los aficionados que llevan años soñando con devolver al Extremadura al lugar que le corresponde", indicó el máximo mandatario de la entidad.