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Courtois regresa al Genk en calidad de inversor

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Redacción deportes, 1 jun (EFE).- El guardameta belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, regresa al Genk, el conjunto en el que inició su carrera deportiva, en calidad de accionista, tras realizar una "inversión minoritaria" en el club a través de la plataforma NXTPLAY, de la que el cancerbero es cofundador.

"Esta inversión es como volver a casa. Con este compromiso, quiero ayudar al club a seguir creciendo y a consolidar sus ambiciones deportivas. De Limburgo a la cima de Europa”, señaló Courtois en la pagina web del club.

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Como contraprestación a esta inversión, que como recalcó el club será "a largo plazo", la plataforma NXTPLAY pasará a formar parte del consejo de administración del Genk.

"Lo que significa que Courtois no solo se convierte en accionista, sino que también participa estratégicamente en el desarrollo deportivo y no deportivo del club", explicó el Genk en su pagina web.

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En este sentido, el portero internacional belga, que se formó en la cantera de Genk, aseguró que esta inversión no sólo tiene un valor estratégico, sino también "simbólico".

"Crecí aquí y he experimentado personalmente la fortaleza de este club. Por eso, esta inversión no solo tiene un valor estratégico para mí, sino también un gran significado simbólico" aseguro Courtois, que defendió la portería del primer equipo del Genk entre 2009 y 2011.

La inversión en el conjunta belga no será la primera incursión en el mundo del fútbol de la plataforma NXTPLAY, que ya cuenta con participaciones en el Le Mans francés y en el CD Extremadura, que militará la próxima campaña en Primera RFEF.EFE

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EFE

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