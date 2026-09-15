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La boda de lady Amelia Windsor pone el foco en Guillermo y Kate: Harry y Meghan, fuera de la lista de invitados

La nieta del duque de Kent se casará con Ollie Lewis en mayo de 2027 y habría optado por no invitar a los duques de Sussex para evitar un conflicto

Lady Amelia Windsor en un desfile de moda en Copenhague, en agosto de 2026. (Grupo Grosby)
Lady Amelia Windsor en un desfile de moda en Copenhague, en agosto de 2026. (Grupo Grosby)
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La boda de lady Amelia Windsor y Ollie Lewis ya tiene fecha, pero hay un tercer detalle que ha conseguido convertir el futuro enlace en noticia mucho antes de que llegue el gran día: su lista de invitados. La nieta del duque de Kent se prepara para casarse con el promotor inmobiliario Ollie Lewis en Londres en mayo de 2027 y, según publica el diario británico The Sun, entre los asistentes estarían el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Sin embargo, Harry y Meghan Markle no habrían recibido invitación.

La información, adelantada por el citado medio británico, vuelve a poner el foco sobre la delicada relación que mantienen los hijos de Carlos III. De acuerdo con una fuente consultada por The Sun, lady Amelia sí habría querido contar con el heredero al trono y su esposa, pero habría dejado fuera a los duques de Sussex.

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Hay, además, un detalle del pasado que añade todavía más interés a la historia. Lady Amelia Windsor no fue invitada a la boda de Harry y Meghan en Windsor en mayo de 2018. Ocho años después, su propio enlace podría plantear una situación inversa: los príncipes de Gales estarían invitados, mientras que los Sussex no formarían parte de la celebración.

Una boda que llega con una ausencia muy comentada

Ollie Lewis y Lady Amelia Windsor en julio de 2025. (Grupo Grosby)
Ollie Lewis y Lady Amelia Windsor en julio de 2025. (Grupo Grosby)

Lady Amelia, de 31 años, mantiene una relación con Ollie Lewis desde hace varios años. La pareja fue fotografiada junta por primera vez en 2023, durante el festival de Glastonbury, y volvió a dejarse ver públicamente al año siguiente en Wimbledon. Desde entonces, ambos han llevado su relación con bastante discreción y, según la información publicada, comparten vivienda en Hackney, al este de Londres.

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El enlace está previsto para mayo de 2027 en Londres y será uno de los acontecimientos sociales destacados del entorno de la aristocracia británica. Aunque Amelia no desempeña funciones oficiales para la Corona, su apellido la sitúa dentro de la familia Windsor y hace que cualquier celebración relacionada con ella despierte especial interés.

La explicación que ofrece ‘The Sun’

La decisión de dejar fuera a Harry y Meghan, según la fuente anónima citada por el diario británico, no tendría que ver con el reciente regreso de Harry y Meghan al Reino Unido. Al parecer, la lista se habría confeccionado antes de que los duques de Sussex volvieran al país.

“Claro, fue excluida de la boda de Harry y Meghan, así que no les debe nada”, habría explicado esta persona a The Sun, restando importancia a la existencia de un supuesto enfrentamiento personal entre Amelia y los Sussex.

“No es muy amiga de la pareja, pero quizá sea mejor así, porque así se evita un encuentro incómodo entre los hermanos en un día tan especial”, habría añadido la fuente.

Harry y Meghan, duques de Sussex, desembarcan tras navegar por el puerto de Sídney con veteranos de la comunidad Invictus. REUTERS/Hollie Adams/File Photo
Harry y Meghan, duques de Sussex, desembarcan tras navegar por el puerto de Sídney con veteranos de la comunidad Invictus. REUTERS/Hollie Adams/File Photo

La posibilidad de que Guillermo y Harry coincidieran en la boda habría sido, por tanto, uno de los elementos más delicados de la celebración. La relación entre ambos lleva años marcada por la distancia y los desencuentros, especialmente desde que Harry y Meghan abandonaron sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020.

A partir de entonces llegaron las entrevistas de los Sussex, el documental de Netflix y las memorias del príncipe Harry, publicaciones en las que desvelaron algunos de los conflictos familiares. Desde entonces, los encuentros públicos entre los hermanos han sido muy escasos.

Quién es Lady Amelia Windsor

Amelia Windsor en la premiere de "Wonka". REUTERS/Maja Smiejkowska
Amelia Windsor en la premiere de "Wonka". REUTERS/Maja Smiejkowska

Más allá de su vínculo con los Windsor, Lady Amelia ha construido su propio perfil público, especialmente relacionado con la moda. Es hija de George Windsor, conde de St Andrews, y de Sylvana Tomaselli, y nieta del príncipe Eduardo, duque de Kent, primo de Isabel II.

Su trayectoria profesional la ha llevado a trabajar como modelo y a colaborar con importantes firmas y publicaciones. Firmó con Storm Model Management y ha aparecido vinculada a cabeceras como Tatler y Vogue Japan. También ha participado en desfiles de Dolce & Gabbana durante la Semana de la Moda de Milán y ha trabajado con firmas como Chanel y Azzedine Alaïa.

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