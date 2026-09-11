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Harry y Meghan empiezan una nueva etapa en Reino Unido con una prioridad clara: proteger la vida de sus hijos

Los duques de Sussex recuperan su vida en Reino Unido con sus hijos ya instalados en el país y varias cuestiones todavía en el aire

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Harry y Meghan han dado un paso que, hasta hace no tanto, parecía difícil de imaginar: instalarse de nuevo en Reino Unido junto a sus dos hijos sin una fecha concreta de regreso a Estados Unidos. Los duques de Sussex aterrizaron en Birmingham el pasado 26 de agosto y, desde entonces, han mantenido un perfil especialmente discreto, si bien se sabe que los dos niños han comenzado el colegio. Ahora, sin embargo, han llegado las primeras pistas sobre cómo están viviendo este regreso.

Según ha contado una fuente muy cercana a la pareja a People, tanto el príncipe Harry como Meghan Markle están “felices de estar de vuelta”. Una declaración que cobra especial relevancia después de los años de desencuentros, polémicas y titulares que han acompañado la relación de los Sussex con Reino Unido y con la familia real.

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La gran prioridad en esta nueva etapa parece estar en casa. Archie y Lilibet han comenzado el colegio en Reino Unido y sus padres están haciendo todo lo posible para que su experiencia sea lo más normal posible. Tanto es así que el nombre del centro al que acuden se mantiene en secreto y el propio colegio ha recordado recientemente a las familias las normas de confidencialidad que deben respetar.

Archie y Lilibet, en el centro de sus planes

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, con sus hijos en una imagen de redes sociales. (Instagram @meghan)
Los duques de Sussex, Harry y Meghan, con sus hijos en una imagen de redes sociales. (Instagram @meghan)

Para Harry, que sus hijos puedan crecer con mayor tranquilidad tiene un significado especial. El duque conoce desde niño la presión de los medios y el enorme interés que despierta cada movimiento de la familia real. Precisamente por eso, una de las claves de su regreso parece ser ofrecer a Archie y Lilibet un entorno en el que puedan acudir al colegio, hacer amigos y llevar una rutina sin estar permanentemente pendientes de las cámaras.

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Además del nombre del centro educativo de los niños, también han evitado que trasciendan demasiados detalles sobre su día a día en Reino Unido. La familia quiere privacidad y, por el momento, parece estar consiguiéndola.

Pero Harry no ha vuelto únicamente para ejercer de padre. Su presencia en Londres también empieza a tener una vertiente profesional. El pasado 4 de septiembre, el príncipe fue visto en Tower Bridge Studios, donde acudió acompañado por un grupo de hombres. Según la información publicada por People, los estudios habían sido reservados por una productora independiente.

El príncipe Harry y Meghan Markle preparan su regreso al Reino Unido seis años después de marcharse a Estados Unidos.

La visita alimentó las especulaciones sobre uno de los proyectos en los que Harry podría estar trabajando durante su estancia en Reino Unido. Una imagen aparentemente rutinaria que terminó cobrando mucha más importancia por el momento en el que salió a la luz.

La coincidencia con el mensaje de Carlos III

Y es que la fotografía del príncipe en los estudios londinenses se conoció apenas unas horas después de que el rey Carlos III enviara una circular a altos cargos del Gobierno británico. En ella se confirmaba que la situación de Harry y Meghan no había cambiado por su regreso al país: continúan siendo ciudadanos privados y no representan a la Corona.

El mensaje era claro. Volver a Reino Unido no significa recuperar funciones oficiales ni supone un acercamiento institucional a la familia real. Los Sussex pueden vivir, trabajar y pasar tiempo en el país, pero su posición dentro de la monarquía permanece exactamente igual.

El rey Carlos III y su hijo Harry en una imagen de archivo. (REUTERS/Hannah McKay/Pool)
El rey Carlos III y su hijo Harry en una imagen de archivo. (REUTERS/Hannah McKay/Pool)

Según la prensa británica, Harry y Meghan se habrían mostrado sorprendidos por el contenido de esta circular y habrían conocido su existencia apenas una hora antes de que la información llegara a los tabloides. Una circunstancia que introduce cierto contraste con el mensaje que ahora traslada su entorno: están “felices de estar de vuelta”.

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