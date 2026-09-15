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Meghan Markle felicita al príncipe Harry con imágenes inéditas de Archie y Lilibet: así es su vida familiar lejos de los focos

El duque de Sussex cumple 42 años y su mujer ha recurrido a su álbum personal para compartir escenas nunca vistas de sus hijos y una romántica imagen de la pareja

Meghan Markle ha felicitado al príncipe Harry por su 42 cumpleaños con una selección de fotografías. (Instagram @meghan)
Meghan Markle ha felicitado al príncipe Harry por su 42 cumpleaños con una selección de fotografías. (Instagram @meghan)
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El príncipe Harry cumple este martes, 15 de septiembre, 42 años y lo hace en un momento especialmente significativo para él y su familia. Después de varios años viviendo en Estados Unidos, el duque de Sussex ha regresado a Reino Unido junto a Meghan Markle y sus dos hijos, Archie y Lilibet. Y precisamente su papel como marido y padre ha sido el gran protagonista de la felicitación que la duquesa de Sussex le ha dedicado públicamente.

Meghan Markle ha querido celebrar el cumpleaños de su marido con un vídeo muy personal publicado en sus redes sociales. Al ritmo de Simply the Best, la duquesa ha reunido fotografías y pequeños vídeos de diferentes momentos familiares, algunos de ellos inéditos, en los que Harry aparece disfrutando de sus hijos y de su vida lejos de los compromisos oficiales. “Él es simplemente el mejor. Feliz cumpleaños, mi amor”, ha escrito junto al montaje.

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La publicación permite asomarse, aunque sea durante unos segundos, a una parcela de la vida de los Sussex que normalmente permanece completamente protegida. Harry aparece caminando de la mano con Archie y Lilibet, pasando tiempo con ellos al aire libre, disfrutando de la nieve o compartiendo momentos de complicidad. En una de las imágenes más tiernas, el príncipe se inclina para besar la cabeza de su hija mientras la familia viaja junta en un vehículo.

Harry, protagonista de un álbum familiar muy especial

Las fotografías muestran además algunas de las aficiones de la familia. En una de ellas, Harry aparece esquiando junto a uno de sus hijos, mientras que en otra padre e hijo contemplan el paisaje desde una terraza. También hay espacio para la naturaleza, los animales y las escapadas familiares, una constante en las imágenes que Meghan ha ido compartiendo de manera muy puntual.

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Meghan Markle ha felicitado al príncipe Harry por su 42 cumpleaños con una selección de fotografías. (Instagram @meghan)
Meghan Markle ha felicitado al príncipe Harry por su 42 cumpleaños con una selección de fotografías. (Instagram @meghan)

La duquesa ha sido especialmente cuidadosa con la exposición de Archie y Lilibet. Aunque en ocasiones muestra a sus hijos en redes sociales, suele hacerlo protegiendo su intimidad y evitando que sus rostros queden completamente expuestos. Esta nueva recopilación vuelve a ofrecer esa mirada controlada sobre su infancia y permite comprobar cuánto han crecido los pequeños.

Entre las imágenes también llama especialmente la atención una fotografía en blanco y negro de Meghan y Harry besándose entre viñedos. Ella aparece con un vestido blanco y él, con un estilismo mucho más informal, mientras al fondo pueden verse los niños. Una escena romántica que encaja a la perfección con el mensaje elegido por Meghan para celebrar los 42 años de su marido.

Meghan Markle ha felicitado al príncipe Harry por su 42 cumpleaños con una selección de fotografías. (Instagram @meghan)
Meghan Markle ha felicitado al príncipe Harry por su 42 cumpleaños con una selección de fotografías. (Instagram @meghan)

La publicación llega, además, después de que Meghan haya explicado en otras ocasiones la importancia que concede a conservar los recuerdos de la infancia de sus hijos. En abril de 2025 contó que había creado cuentas de correo electrónico para Archie y Lilibet en las que iba escribiendo mensajes sobre pequeños momentos de su vida, con la intención de entregárselas cuando fueran mayores.

Meghan Markle ha felicitado al príncipe Harry por su 42 cumpleaños con una selección de fotografías. (Instagram @meghan)
Meghan Markle ha felicitado al príncipe Harry por su 42 cumpleaños con una selección de fotografías. (Instagram @meghan)

Un cumpleaños marcado por el regreso a Reino Unido

El cumpleaños de Harry llega después de un verano de importantes cambios para los Sussex. El pasado 26 de agosto, la familia aterrizó en Birmingham después de varios años residiendo en Estados Unidos y comenzó una nueva etapa en Reino Unido. La vuelta ha supuesto también cambios en la vida cotidiana de Archie y Lilibet.

Poco después del comienzo del curso, la pareja decidió cambiar a sus hijos de colegio por motivos relacionados con la seguridad. Según fuentes cercanas citadas por HELLO!, la decisión no tuvo que ver con el centro ni con el trato que habían recibido los pequeños. El problema estaría relacionado con las dificultades para garantizar desplazamientos seguros entre el colegio y la residencia familiar.

Meghan Markle ha felicitado al príncipe Harry por su 42 cumpleaños con una selección de fotografías. (Instagram @meghan)
Meghan Markle ha felicitado al príncipe Harry por su 42 cumpleaños con una selección de fotografías. (Instagram @meghan)

El tráfico y la distancia habrían complicado el trabajo del reducido dispositivo de seguridad privado de los Sussex. De hecho, una fuente cercana a la familia aseguró que los niños estaban encantados con el colegio y que la decisión fue especialmente difícil para sus padres.

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