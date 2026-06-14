Íñigo Onieva se mantiene al margen del embarazo de su hermana Alejandra, que espera su primer hijo con Jesse Williams

MADRID (CHANCE)

La familia Onieva vive uno de sus momentos más felices gracias al embarazo de Alejandra Onieva, que se convertirá en madre por primera vez junto a su marido, el actor Jesse Williams. Mientras la futura mamá y su entorno más cercano han recibido la noticia con ilusión, Íñigo Onieva prefiere mantenerse al margen públicamente y preservar la intimidad de su hermana en esta etapa tan especial.

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El marido de Tamara Falcó, que desde su boda se ha convertido en uno de los rostros más perseguidos, ha optado por no hacer declaraciones sobre el embarazo de Alejandra. Preguntado por el equipo de Europa Press, Íñigo ha evitado pronunciarse, fiel a la discreción que la propia actriz ha intentado mantener en todo lo relacionado con su vida privada, pese al interés mediático que la rodea desde que su hermano se unió a la marquesa de Griñón.

Entre la expectación por la llegada del nuevo miembro a la familia y el interés por la agenda pública del matrimonio formado por Íñigo y Tamara, el clan Onieva-Falcó vuelve a situarse en el centro del foco mediático. Sin embargo, al menos por ahora, el hermano de Alejandra ha decidido que sean otros quienes pongan voz a la alegría que vive la familia ante la próxima llegada del bebé.

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