Patricio Ochoa, doctor: “Si quieres vivir más años, te conviene encontrar pareja”

Montaje de Infobae en el que aparece Patricio Ochoa. (Infobae España)

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Las relaciones de pareja son, en sí mismas, todo un misterio. Aunque llevamos siglos hablando sobre el amor, escribiendo historias, haciendo películas y tratando de entender cómo funcionan estos vínculos, todavía hay muchos aspectos que escapan a nuestra comprensión.

Sin embargo, la ciencia cada vez profundiza más en este ámbito, llegando al punto de descubrir beneficios de la misma. Patricio Ochoa, un doctor que publica contenido en redes sociales, ha explicado cómo influye tener pareja en la longevidad.

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“Para todos los que quieran vivir eternamente solteros, les tengo que informar que si también quieren vivir más años, según la ciencia, te conviene encontrar una pareja”, afirma el experto en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@dr.patricio_ochoa).

Por qué influye tener pareja en la longevidad

La explicación comienza con un dato que relaciona el amor con la esperanza de vida. Según señala Ochoa, un estudio realizado en adultos estadounidenses observó diferencias en la longevidad de las personas casadas y las que no lo estaban. A los 65 años, los hombres casados vivían, de media, 2,2 años más que aquellos que no estaban casados, mientras que en el caso de las mujeres la diferencia era de 1,5 años.

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Para el doctor, una de las razones detrás de esta estadística tiene que ver con el papel de la pareja en el día a día. Con el paso del tiempo, esta persona puede convertirse en una especie de sistema externo de regulación, al detectar determinados cambios o comportamientos y animar al otro a cuidar más de su salud.

“Tu pareja es esa persona que detecta cuando algo no está bien”, afirma. Esto puede traducirse en cuestiones tan cotidianas como insistir en acudir al médico, hacer ejercicio o prestar más atención a aspectos como la alimentación, el sueño o la manera de gestionar el estrés.

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El presentador de 'First Dates', Carlos Sobera, habla en una entrevista sobre el amor a primera vista, la competencia televisiva, su salida del programa 'Supervivientes' y cómo han cambiado las relaciones en la última década.

Conocer tan bien a la otra persona puede terminar teniendo un impacto directo en la salud física y mental. Lo importante, según explica, es mantener relaciones sanas y sólidas y, sobre todo, contar con una compañía de calidad.

No solo importa tener pareja

A pesar de que Patricio Ochoa destaca estos beneficios, no solo es importante estar casado o tener pareja, sino la calidad del vínculo. Una relación marcada por los conflictos, la hostilidad o el desgaste puede tener consecuencias completamente diferentes a las de un vínculo saludable. Por ello, estar casado no garantiza por sí mismo una mayor longevidad.

La idea, por tanto, no se centra únicamente en tener pareja, sino en la complicidad que construimos a lo largo de la vida. Compartir durante décadas una relación implica también compartir hábitos, preocupaciones, momentos de estrés y proyectos, por lo que la persona con la que decidimos construir nuestra vida puede acabar teniendo un papel relevante en nuestro bienestar.

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Este efecto, en cualquier caso, no aparece de forma inmediata. Se trata de una influencia que puede acumularse con el paso de los años y que, según el experto, ayuda a explicar la relación entre los vínculos afectivos y la salud.