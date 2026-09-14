España

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)
Guardar

Estos son los ganadores del sorteo 4 de las 17:00 horas de Super Once de hoy 14 deseptiembre, celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 14 septiembre.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 05 06 09 10 20 21 33 38 41 44 45 46 48 61 63 65 68 69 73 79.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada lunes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Patricio Ochoa, doctor: “Si quieres vivir más años, te conviene encontrar pareja”

Un estudio realizado en adultos estadounidenses encontró diferencias en la longevidad entre las personas casadas y las que no lo estaban

Patricio Ochoa, doctor: “Si quieres vivir más años, te conviene encontrar pareja”

Isabel superó la leucemia y ahora lucha junto a su hermana Victoria por combatirla: “Le quise devolver a la vida lo que me había regalado a mí”

La experiencia del cáncer infantil hizo que se adentraran en el mundo sanitario, una como médica y otra como investigadora

Isabel superó la leucemia y ahora lucha junto a su hermana Victoria por combatirla: “Le quise devolver a la vida lo que me había regalado a mí”

La construcción se hunde en España: suma siete meses de caídas y la de edificios se desploma un 35,2% en un año

El sector vuelve a reducir su producción en julio, con una bajada del 9,8% interanual

La construcción se hunde en España: suma siete meses de caídas y la de edificios se desploma un 35,2% en un año

Victoria Federica coincide en la Fórmula 1 con sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía: el minivestido vaquero con el que despide el verano

La hija de la infanta Elena acudió al Madring vestida al completo de Louis Vouitton

Victoria Federica coincide en la Fórmula 1 con sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía: el minivestido vaquero con el que despide el verano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

La Junta Electoral acata el auto del Supremo sobre la ‘ley de nietos’, pero cuestiona la intromisión en sus competencias y sus efectos sobre el censo electoral

La crisis de Ceuta catapulta el voto a Vox y penaliza a PSOE y Sumar, según el CIS

Despiden a un trabajador después de recibir una carta para iniciar un curso de reinserción social: la Justicia avala la medida por su bajo rendimiento

Una llamativa coincidencia afecta al jurado popular que decidirá sobre Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

ECONOMÍA

La construcción se hunde en España: suma siete meses de caídas y la de edificios se desploma un 35,2% en un año

La construcción se hunde en España: suma siete meses de caídas y la de edificios se desploma un 35,2% en un año

Los agricultores piden a Competencia que investigue a los operadores cerealistas por hundir los precios: “Manipulan el mercado”

Marruecos, Colombia y Rumanía: los países que más cotizantes aportan a la Seguridad Social

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

La Ley de Propiedad Horizontal es clara: si no tienes dinero para afrontar una derrama para poner un ascensor, pueden embargar tu casa

DEPORTES

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado

La debacle del Valencia en una década: once entrenadores, tres veces en Europa y varias tentaciones con el descenso

España no se achica en tierra hostil y se cuelga el bronce en el Mundial Femenino de Baloncesto ante Alemania