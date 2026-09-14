Los estudios de Javier Ambrossi: Tamara Falcó chocó su coche en la cafetería en la que trabajaba mientras cursaba Periodismo en la clase de Sara Carbonero

Javier Ambrossi, en imagen de archivo (Europa Press)

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Javier Ambrossi lleva años triunfando con sus series y películas junto a Javier Calvo, su expareja, pero es ahora cuando está alcanzando el mayor éxito internacional con La bola negra, que llegará a los cines de España el próximo 25 de septiembre. Antes de llegar al punto actual, el director fue a la universidad, aunque no estudió nada relacionado con el cine ni Comunicación Audiovisual, sino Periodismo.

Fue en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid donde Javier Ambrossi pasó su etapa universitaria, que recuerda con afecto. Además, en una entrevista en La Ser reveló que durante esos años compartió aula con una conocida reportera que sí acabó ejerciendo, Sara Carbonero: “Soy periodista, ¡licenciado periodista! Fui a clase con Sara Carbonero, en la Complu... Además, ¡de verdad!”.

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Los compañeros de facultad llamaban a Carbonero “la Lara Croft de la Complutense” por su belleza, según relató el propio Javier Ambrossi. Aunque no ha llegado a ejercer como periodista, atribuye a aquellos años el descubrimiento de su vocación profesional: “Fui superfeliz en la facultad. Lo más bonito de todo es que, gracias al trabajo de toda la gente que trabaja ahí y de mis compañeros, descubrí mi verdadera pasión, que es tanto la televisión como el guion”. Su carrera acabaría orientándose hacia la creación audiovisual junto a Javier Calvo, con quien forma el dúo conocido como Los Javis, incluso después de su ruptura.

Es la primera vez que el director de cine se embarca en un proyecto de estas características.

El pasado de Javier Ambrossi

El recorrido hasta ese lugar no fue lineal. Javier Ambrossi creció junto a su hermana Macarena García en una familia tradicional y estudió en un colegio del Opus Dei segregado por sexos, circunstancias que, según ha contado, le marcaron de forma duradera: “Me he comido con patatas que en el colegio se burlaran de mí”. Antes de lograr reconocimiento en el sector, trabajó como camarero junto a Belén Cuesta. También pasó una larga temporada en la hostelería en una cafetería donde se produjo el accidente de Falcó, una coincidencia que recordó durante una entrevista con Susi Caramelo para Movistar Plus+.

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El mayor de Los Javis explicó en el programa Caramelo que el local se encontraba en el mismo edificio donde se grababa aquella misma entrevista: “Cuando subo digo: ‘Ostras, qué fuerte mi vida’. Me han pasado muchas cosas pero solo he ido en el mismo edificio para arriba”. Ambrossi relató que llegó a su turno después del accidente y recibió una instrucción inesperada: “Te tienes que volver a casa porque Tamara Falcó se ha llevado el Starbucks por delante”. El impacto del Smart que conducía por entonces la hija de Isabel Preysler había obligado a interrumpir la actividad del establecimiento.

Tamara Falcó, en imagen de archivo (Europa Press)

El desliz de Tamara Falcó en la cafetería de Javier Ambrossi

El accidente ocurrió en mayo de 2005, cuando Falcó tenía 24 años y Javier Ambrossi 21. Su Smart impactó contra el Starbucks de la calle Fuencarral de Madrid. No hubo daños graves ni víctimas, pero Tamara Falcó quedó “totalmente en shock” y pidió a quienes estaban allí: “Por favor, que no se entere mi madre”. “Limpiaba los cubos de basura del Starbucks de aquí abajo”, reveló Javier Ambrossi antes de contar su sorprendente conexión con la marquesa de Griñón.

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Su vinculación con la cafetería incluyó la inauguración del establecimiento, cuando se convirtió en imagen del negocio para repartir muestras gratuitas de café. “Un día me metí en el after de al lado y me quedé un ratito de más ‘enseñando cafés’”, recordó entre risas. Javier Ambrossi también guarda buen recuerdo de esa etapa como trabajador y estudiante. Además, aportó varias propuestas para el establecimiento. Entre ellas, situó el origen del panel sobre la barra en el que los clientes cuelgan fotografías y mensajes: “Me encontré un corcho en la calle, lo llevé al Starbucks, lo puse y dije: ‘Para que la gente que venga comparta cosas’”.