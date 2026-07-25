Infecciones vaginales: estos hábitos de higiene pueden ayudar a prevenirlas

Una persona sostiene en sus manos un envase azul y una almohadilla rosa, junto a otros productos de cuidado personal sobre una mesa blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bienestar vaginal es una parte esencial de la salud integral femenina, ya que impacta tanto en la fertilidad como en la protección contra infecciones y el equilibrio emocional y físico. Este aspecto, a menudo relegado por tabúes sociales, abarca mucho más que la ausencia de enfermedad: constituye un componente fundamental del equilibrio general y de la calidad de vida de las mujeres.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que la protección vaginal implica no solo el estado físico, sino también el bienestar psicológico y social. Esta perspectiva integral toma en cuenta factores como la sexualidad, la identidad, el género, el erotismo y la intimidad, elementos que enriquecen la experiencia femenina y requieren atención y cuidado constante.

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Claves para una correcta higiene femenina

Irma Araceli Aburto López, especialista en epidemiología y salud pública de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recalcó que la higiene adecuada comienza por el conocimiento de la propia anatomía. Aunque la vagina es un órgano interno, está íntimamente relacionada con la vulva, cuya limpieza es crucial para evitar problemas de salud.

La experta subrayó que la flora bacteriana vaginal, al mantener un pH ácido entre 3.8 y 5, actúa como barrera natural ante microorganismos dañinos. Por ello, recomienda evitar el lavado interno, ya que puede eliminar bacterias benéficas. Lo ideal es limpiar únicamente la vulva y el clítoris con un jabón neutro, sin alterar la microbiota protectora.

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Entre los hábitos sugeridos destacan el cambio frecuente de toalla sanitaria durante la menstruación, la utilización de ropa interior de algodón y evitar prendas ajustadas que propician la humedad y aumentan el riesgo de vulvovaginitis. Además, es fundamental limpiar siempre de adelante hacia atrás, para impedir la transferencia de bacterias fecales.

Infobae ilustra los hábitos de higiene, factores de riesgo y medidas de protección para el bienestar vaginal, clave en la salud integral femenina, según especialistas en epidemiología y salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mantenimiento de estas acciones refuerza la defensa natural de la zona íntima y previene infecciones, contribuyendo así a una vida sexual y reproductiva más saludable. La revisión médica anual es otro pilar, pues permite detectar y tratar a tiempo cualquier alteración.

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Señales de alerta para prevenir las infecciones vaginales

La secreción vaginal normal suele ser transparente y sin olor, con una textura semejante a la clara de huevo. Cambios en el color, la consistencia o la presencia de mal olor pueden indicar infecciones, que pueden originarse por el uso prolongado de antibióticos, la menopausia, una higiene deficiente o el empleo de ropa inadecuada.

Los factores que incrementan el peligro de infecciones incluyen relaciones sexuales intensas o frecuentes, diabetes sin control, episodios de diarrea o prácticas higiénicas inadecuadas al cambiar la ropa interior. En el caso de las bebés, dejar el pañal mojado por mucho tiempo también eleva el riesgo.

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Entre los padecimientos más comunes se encuentran la candidiasis, provocada por el hongo Candida albicans, que genera una secreción blanca y grumosa, y las causadas por Gardnerella vaginalis y Trichomonas vaginalis, reconocibles por el flujo alterado y el olor desagradable. Algunos anticonceptivos hormonales pueden modificar el pH vaginal y favorecer estos cuadros.

Para reforzar la protección, los especialistas recomiendan el uso de preservativo en cada encuentro sexual, la vacunación contra el virus del papiloma humano y la práctica regular de ejercicios del suelo pélvico, que fortalecen la musculatura y mejoran el desempeño sexual y urinario. Mantener una dieta equilibrada, rica en nutrientes que favorecen la producción de colágeno y proteínas, también contribuye a preservar la salud de los tejidos y el sistema inmunitario.

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La salud vaginal requiere atención continua, buenos hábitos higiénicos y visitas preventivas al especialista. Cuidar este aspecto significa invertir en el bienestar integral de la mujer, fortaleciendo su salud física, emocional y reproductiva a lo largo del tiempo.