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María, veterinaria: “El pelo bien cuidado protege del calor a tu perro”

La especialista advierte sobre los riesgos de cortar demasiado el pelaje y recomienda el cepillado regular para mantener la protección natural del animal

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Según María, los cambios drásticos en el corte pueden afectar el bienestar del animal
La especialista recomienda el cepillado regular para mantener la ventilación y salud de la piel (Composición Infobae)

La llegada del verano y el aumento de las temperaturas suelen generar dudas entre los dueños de mascotas sobre el cuidado adecuado del pelaje canino. En muchas ocasiones, surge la creencia de que cortar el pelo es la mejor manera de evitar que el perro sufra calor, aunque las recomendaciones de los expertos son más matizadas y precisas.

El pelaje no solo cumple una función estética, sino que actúa como defensa natural frente a las inclemencias del clima, especialmente en los meses más calurosos. Cortar el pelo a un perro en verano para que pase menos calor puede tener el efecto contrario si se hace mal.

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“Aunque muchos opinéis lo contrario, el pelo bien cuidado protege del calor a tu perro y también es una barrera natural que protege su piel”, advierte María, veterinaria, en su TikTok (@mariavetican) al dar dos avisos sobre los cortes en época de altas temperaturas.

Corte responsable y cepillado

La especialista explica que el recorte es una opción “salvo que sea una raza de doble capa”, pero pone una condición: “no puede ser a una largura que dejes puesta su piel”. En su recomendación, el objetivo no es dejar al animal sin pelo, sino mantener una protección que también actúa como filtro frente al sol y el contacto directo con el ambiente.

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El pelaje, cuando está bien cuidado, ayuda a mantener una temperatura corporal equilibrada y previene posibles quemaduras solares, especialmente en perros de pelo claro o piel sensible. Para ayudar a que el perro esté más fresco, María señala una medida que aplica “sea la raza que sea”: “cepíllale regularmente para quitar todo el pelo muerto y los nudos que evitan que entre el aire y le refresque”.

Mantener el manto limpio y sin nudos ayuda a refrescar al animal, explica María
El cepillado regular facilita la ventilación y previene enredos, según la especialista (Vecteezy)

Según describe, el pelo apelmazado y los enredos reducen la ventilación natural del manto. Además, el cepillado frecuente previene la acumulación de suciedad y facilita la revisión de la piel, permitiendo detectar de manera temprana problemas dermatológicos o parásitos, situaciones que pueden agravarse con el calor.

Cambios bruscos pueden alterar el comportamiento del perro

El segundo aviso se centra en lo que puede pasar después de un cambio grande de longitud en el primer corte del verano. “Puede que tu perro tras el primer corte de pelo del verano, en el que pasa de esto a esto, se ponga raro”, indica la veterinaria, a partir de casos que dice haber visto en consulta.

“Ya me he encontrado casos en los que este cambio tan radical, aunque pueda parecer una tontería, han afectado realmente al perro”, relata. En su explicación, el origen no siempre está en una enfermedad, sino en el impacto físico del recorte.

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Los cambios bruscos en la longitud del pelo pueden alterar la percepción sensorial del animal y desestabilizar su rutina, lo que en ocasiones se traduce en comportamientos inusuales o signos de incomodidad.

María enumera posibles causas: “El cambio de temperatura, de peso, de sensaciones en el cuerpo, pueden provocar cambios en el comportamiento que os suelen alarmar bastante”. Ante ese escenario, recomienda observar sin entrar en pánico: “tranquilidad, porque puede ser simplemente eso y que se pase en unos días”.

También pide reducir la carga emocional del proceso: “siempre debemos intentar minimizar el estrés de nuestro perro”. Y deja una pauta práctica para quienes van a recortar mucho el pelo: “si pudiéramos hacer unos cambios más graduales, sería lo ideal”. La adaptación progresiva ayuda a que el animal tolere mejor los cambios y reduce el riesgo de alteraciones en su bienestar físico y emocional.

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