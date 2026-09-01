España

Henar Díaz, española viviendo en Australia, recomienda la clave para ir al país sin que rechacen la visa de estudiante

La joven detalla los documentos que exige el trámite y destaca la importancia de justificar el proyecto académico y acreditar solvencia económica

Henar Díaz, española residente en Australia, advirtió que la carta de intención y la documentación completa pueden influir en la evaluación de la solicitud
Henar Díaz, española en Australia, recomienda revisar el pasaporte, los fondos disponibles y los antecedentes académicos (Composición Infobae)
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La visa de estudiante para Australia exige presentar información que permita acreditar la identidad del solicitante, su capacidad económica y el motivo académico del viaje. La documentación requerida puede variar según el país de origen y la institución educativa elegida, por lo que el Departamento de Interior australiano recomienda consultar la lista actualizada antes de enviar la solicitud.

En ese proceso, Henar Díaz, una española que vive en Australia, pone el foco en la preparación de los documentos y, en especial, en la explicación que debe dar cada aspirante sobre sus planes de estudio. “Es muy muy muy importante este paso, porque es muy determinante para que decidan si quieren o no quieren que entres en el país”, advierte.

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La española se refiere a la carta de presentación o intención, un texto en el que, según explica, el solicitante debe detallar por qué quiere viajar a Australia, qué formación cursará y de qué forma esos estudios pueden contribuir a su futuro profesional.

Los requisitos del trámite

El sistema oficial de solicitud contempla actualmente el requisito de demostrar que el estudiante tiene una razón genuina para ingresar y permanecer en el país con fines educativos. La autoridad migratoria pide respuestas en inglés sobre las circunstancias personales del solicitante, sus vínculos familiares, laborales y económicos, además de los motivos para elegir el curso y la institución.

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Díaz señala que el primer requisito es contar con un pasaporte vigente. “Con mínimo seis meses de antelación antes de empezar tu viaje”, indica. Sobre ese trámite, añade una recomendación basada en su experiencia: “Yo te recomiendo que tengas muchísimo más tiempo para que luego no haya follones cuando estés allí”.

Sydney, Australia (REUTERS/Hollie Adams)
Sydney, Australia (REUTERS/Hollie Adams)

El Departamento de Interior de Australia exige un pasaporte válido al momento de presentar la solicitud. También aconseja comprobar que los datos personales incluidos en el formulario coincidan con los que figuran en ese documento, ya que cualquier diferencia puede afectar la evaluación del expediente.

La capacidad económica es otro de los aspectos que menciona Díaz. “Te van a pedir extractos bancarios para que demuestres que tienes dinero suficiente para sobrevivir”, afirma. La autoridad migratoria puede requerir pruebas de fondos para cubrir el viaje, la matrícula, los gastos de manutención durante 12 meses y, si corresponde, los costos de los familiares que acompañen al estudiante.

Entre los documentos que pueden utilizarse para justificar esos recursos figuran los depósitos en entidades financieras, préstamos gubernamentales o bancarios, becas y otras formas de apoyo económico. La administración australiana también aclara que los montos exigidos para la visa son mínimos y que el costo de vida puede ser superior según la ciudad elegida.

Documentación coherente

Díaz subraya, además, la importancia de explicar el proyecto académico. “Te van a pedir tu currículum y tu certificado de estudios traducido por un traductor oficial para que ellos sepan un poquito más de ti”, dice sobre los antecedentes educativos y laborales que, según su experiencia, conviene reunir para la solicitud.

La lista definitiva de documentos no es idéntica para todos los aspirantes. Puede incluir pruebas de dominio de inglés, antecedentes académicos, información financiera y otros respaldos, de acuerdo con el perfil del estudiante y el proveedor educativo. Por ese motivo, las autoridades australianas disponen de una herramienta en línea que permite consultar los requisitos según el pasaporte y el centro de estudios.

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Para Díaz, el punto que requiere más atención es el relato sobre la decisión de estudiar en Australia. La española sostiene que debe haber coherencia entre la formación elegida, la trayectoria previa y los planes posteriores al curso.

“En el caso de la visa de estudiante, tener todo este papeleo organizado y sin ningún fallo para que no te rechacen la visa es bastante complicado”, afirma. El Departamento de Interior advierte que, cuando la lista de verificación exige presentar pruebas financieras o de inglés, la ausencia de esos documentos puede derivar en el rechazo del pedido sin que se solicite información adicional.

Díaz recomienda acudir a especialistas antes de enviar el expediente. “Yo te recomendaría que fueses con gente que sabe de verdad, es decir, asesores”, señala. El trámite se realiza de forma electrónica y la documentación debe cargarse en la cuenta del solicitante, por lo que la revisión previa de los archivos resulta relevante para evitar omisiones.

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