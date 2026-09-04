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El trabajo soñado de la reina Letizia antes de ser periodista o llegar a la Casa Real: “Siempre le ha gustado y es una profesión que habría adorado”

Las inquietudes de la monarca han ido variando con el paso de los años, pero siempre ha tenido un objetivo claro

La vocación de la reina Letizia. (Europa Press)
La vocación de la reina Letizia. (Europa Press)
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El perfil público de la reina Letizia de España se ha construido en torno a su papel institucional y su pasado como periodista, pero una revelación reciente ha arrojado luz sobre una faceta menos conocida de su personalidad. Durante una emisión del programa de radio A la Cara de Cadena SER, el cineasta y humorista José Corbacho compartió una anécdota que permite entender mejor los intereses y deseos no realizados de la esposa de Felipe VI.

El relato se sitúa en la proyección del documental En un lugar de la mente, una obra dirigida por Pep Bonet y protagonizada por Corbacho. El filme explora la creación de una pieza teatral inspirada en Don Quijote y representada por personas con enfermedades mentales. Tras la proyección, la reina Letizia tomó la palabra durante el coloquio y, según Corbacho, ofreció “críticas muy constructivas” sobre el proyecto. El humorista subrayó que el entusiasmo de la monarca por la iniciativa estaba motivado por su histórico compromiso con la causa de la salud mental.

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El momento más significativo de la interacción llegó cuando, en un intercambio posterior, Letizia confesó un secreto personal a Corbacho. Según él, la reina le reveló que “su sueño incumplido habría sido ser crítica de cine, una profesión que habría adorado”. Este dato aporta una nueva perspectiva sobre sus inclinaciones personales y sobre la vida que pudo haber elegido si su trayectoria no la hubiese llevado a la Casa Real.

La vocación periodística y su trabajo soñado

Antes de convertirse en reina, Letizia Ortiz ejerció el periodismo durante años, una ocupación que marcó profundamente su identidad profesional y personal. De soltera, dedicó buena parte de su vida a informar desde el terreno, transmitiendo acontecimientos de alcance internacional y nacional a través de distintos informativos de televisión. Esta etapa le permitió conectar con la realidad social y desarrollar una sensibilidad especial ante las historias humanas.

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La reina Letizia ha inaugurado la Feria del Libro de Madrid, donde visitó varias casetas, se interesó por las últimas novedades editoriales y compartió momentos cercanos con el público, libreros y escolares.

El interés de Letizia por el cine nunca ha sido un secreto. Ha asistido regularmente a estrenos, festivales y eventos cinematográficos, mostrando afinidad por la cultura audiovisual. La confesión realizada a Corbacho, donde expresa su deseo de haber ejercido como crítica de cine, enlaza directamente con ese interés y demuestra que esa pasión ha permanecido intacta, a pesar de su rol como consorte real.

Ser crítica de cine habría permitido a Letizia unir sus dos grandes pasiones: la comunicación y el séptimo arte. Según la anécdota, la reina disfruta analizando películas y valorando tanto el trabajo artístico como el impacto social de las producciones.

La cultura y la salud mental en la agenda de la reina

El episodio narrado por Corbacho no solo revela una pasión personal de la reina, sino también su implicación en causas sociales relevantes. Su intervención en la proyección del documental no fue casual: Letizia ha mostrado a lo largo de su reinado un interés constante por la salud mental y por la visibilidad de colectivos vulnerables. La elección de este proyecto para intervenir públicamente confirma ese compromiso.

Los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, presiden la entrega de los premios Nacionales de Cultura 2022 y 2023 en el Museo nacional de arte Reina Sofía, a 10 de octubre de 2024, en Madrid (España) (José Oliva / Europa Press)
La gran pasión de la reina Letizia. (José Oliva / Europa Press)

Letizia aprovechó el encuentro para ofrecer su apoyo y sus impresiones sobre el documental, destacando la importancia de iniciativas que promuevan la integración y el reconocimiento de personas con enfermedades mentales graves. Su participación fue valorada por los organizadores y por Corbacho, quienes vieron en sus palabras una combinación de sensibilidad y conocimiento.

Este tipo de acciones refuerzan la imagen de la reina como una figura cercana y preocupada por las necesidades de la sociedad. Más allá de la labor institucional y protocolaria, Letizia mantiene viva su vocación de comunicadora y su interés por la cultura, abriendo espacios de diálogo y reflexión sobre temas a menudo silenciados.

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