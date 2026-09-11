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India Martínez anuncia su primer embarazo: “Hace 7 meses empezó el proyecto más bonito de nuestra vida”

La cantante espera su primer hijo junto a su pareja Ismael Vázquez después de quince años de relación

India Martínez
India Martínez anuncia su embarazo. (Instagram India Martínez)
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India Martínez ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que se encuentra embarazada de siete meses junto a su pareja, el especialista de cine y profesor de capoeira Ismael Vázquez. La cantante cordobesa, de 40 años, ha compartido la feliz noticia a través de sus redes sociales, publicando una emotiva fotografía en la que ambos posan sonrientes mostrando la ecografía 5D de su primer hijo en común junto a su mascota. La revelación, acompañada de un mensaje donde afirman que hace siete meses comenzó el proyecto más bonito de sus vidas, llega tras haber mantenido la gestación en la más estricta intimidad durante la mayor parte del proceso.

“Aún no me lo creo”, ha confesado la artista andaluza al dar a conocer este dulce e inolvidable momento que culminará en apenas dos meses con el nacimiento de su bebé. La nítida imagen del estudio médico muestra con gran claridad las facciones completas del pequeño en el inicio del tercer trimestre de gestación, confirmando la inminente llegada del nuevo miembro a la familia. Tanto la intérprete como su pareja han querido expresar públicamente su enorme ilusión por esta nueva etapa vital que afrontan juntos tras más de quince años de sólida relación sentimental.

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Este anuncio resuelve las incógnitas sobre su retiro temporal de la música y consolida una historia de amor construida con discreción al margen de los focos mediáticos. Tras llevar una vida profesional de ritmo frenético entre estudios de grabación y escenarios de todo el país, la cantante ha decidido dar prioridad absoluta a su vida personal. Sus seguidores y el entorno cercano de la pareja han recibido la noticia con una gran oleada de cariño hacia una de las voces más emblemáticas de la música española, que afronta la recta final del embarazo volcada plenamente en la llegada del bebé.

Su relación con Ismael Vázquez

La historia de amor entre India Martínez e Ismael Vázquez se remonta a hace más de una década y media, cuando la casualidad cruzó sus caminos de una forma tan cotidiana como divertida. La pareja se conoció en el gimnasio del que Ismael era propietario, en el momento en que el especialista de cine e instructor de capoeira impidió el acceso a la artista al intentar colar a dos de sus amigos. Aquel primer desencuentro, en el que él ni siquiera sabía que se encontraba ante una destacada figura de la música, fue el punto de partida de un noviazgo marcado por la complicidad y la discreción.

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A lo largo de estos quince años de convivencia, la maternidad no había sido una prioridad inmediata para la cantante cordobesa debido a las exigencias de su agenda laboral. La propia artista llegó a confesar en el pasado que los ritmos frenéticos de las giras y la falta constante de tiempo le impedían plantearse seriamente la maternidad, aunque la convivencia con su sobrino despertaba en ella la ilusión ocasional de ser madre. En aquel entonces, la intérprete reconocía que conciliar la vida artística con la llegada de un hijo requeriría hacer una pausa prolongada en su carrera para poder volcarse por completo en la familia.

Dos décadas de éxito musical

El pasado mes de diciembre, la cantante sorprendió a su público al comunicar una pausa indefinida en su carrera artística para centrarse en sus vivencias personales. Pese a encontrarse en uno de los momentos más prósperos de su trayectoria, la intérprete cordobesa sintió la firme necesidad de alejarse temporalmente de los escenarios, compartiendo un emotivo mensaje en el que reconocía la dificultad de tomar esa decisión. Casi un año después, ese espacio de retiro que mantenía en la intimidad cobra un significado absoluto al revelarse que estaba destinado a preparar con calma la llegada de su primer hijo.

India Martínez y Will Smith, durante su actuación en los 'Premios Lo Nuestro' (Instagram/@india_martinez_oficial)
El éxito de India Martínez. (Instagram/@india_martinez_oficial)

Este paréntesis personal llega tras más de veinte años de trayectoria intachable que comenzaron a finales de los noventa con su participación en el programa Veo Veo. Iniciada en Almería bajo el apodo de ‘La niña del Puerto’, la artista lanzó con solo 17 años su primer álbum, Azulejos de lunares, dando inicio a una carrera que incluye diez discos y grandes éxitos de la música española como 90 minutos o Si ella supiera. Hoy, tras regalarnos décadas de talento, India Martínez hace una pausa para dar paso a la etapa más emocionante de su vida.

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