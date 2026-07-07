Manolo Bakes supera los 70 establecimientos con la apertura de una nueva tienda en Majadahonda (Madrid)

Manolo Bakes, la enseña de los 'manolitos', avanza en su plan de expansión a nivel nacional con la apertura de una nueva tienda en Majadahonda (Madrid), según informa en un comunicado.

En concreto, con este nuevo espacio la firma alcanza los 71 establecimientos a nivel nacional, de las cuales 33 tiendas están ubicadas en la Comunidad de Madrid, reforzando su presencia en una de las zonas con mayor actividad comercial de la región.

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De esta forma, esta nueva incorporación supone un paso más en la estrategia de crecimiento de la marca en Madrid, una comunidad clave dentro de su desarrollo.

"Majadahonda es un mercado que nos conoce muy bien y esta apertura nos permite seguir creciendo en nuestra región de origen y acercar la experiencia Manolo Bakes a más consumidores", ha explicado el director de expansión de Manolo Bakes, Manuel Santos.

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Por otro lado, la marca refuerza su apuesta por seguir innovando dentro de todas sus categorías, incorporando propuestas que responden a las nuevas formas de consumo y a una demanda creciente de productos más gastronómicos, versátiles y de calidad.

Así, lanza una nueva gama de 'manolitos' salados, que están disponibles desde hoy en sus tiendas, así como en 'delivery' y en los pedidos de catering de la marca para consolidar una oferta que acompaña ya a sus clientes durante todo el día.

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De esta forma, la enseña cuenta con más de 70 tiendas repartidas por varias ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Sevilla, Valladolid, Valencia, San Sebastián, Murcia, Gijón, Oviedo y Santander, así como en Portugal con dos establecimientos en Lisboa.