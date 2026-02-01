El truco japonés para no acumular polvo en casa con solo cinco minutos al día

Los microplásticos pueden acumularse en el polvo doméstico. (Adobe Stock)

Aunque limpiar tu casa es algo clave para nuestra salud, no siempre tenemos el tiempo suficiente para dejar nuestra casa reluciente. Si quieres quitar el polvo de manera rápida y perder poco tiempo, el truco japonés es ideal para ti.

Para la cultura japonesa, limpiar no es es una carga extra, sino parte del día a día. Por este motivo, no hay que enfocar este momento como una tarea tediosa, sino como una parte esencial para cuidar de nuestra salud. El Mueble, una web que publica contenido relacionado con los hábitos de limpieza y lifestyle, ha explicado los pasos que debes seguir para modificar tus hábitos diarios.

Este hábito no implica seguir una lista rígida de tareas. Lo importante es escoger un momento concreto, como antes de salir de casa o al regresar del trabajo, y dedicar ese tiempo a ordenar lo que está fuera de sitio, pasar un paño por las superficies principales y ventilar los ambientes. El resultado es un hogar en el que el desorden nunca llega a acumularse, y el ambiente se mantiene fresco y saludable.

Otra clave es la simplicidad. Lejos de depender de productos o herramientas costosas, la limpieza japonesa apuesta por lo esencial: un paño húmedo, una mopa ligera y, en ocasiones, soluciones naturales como agua de arroz o aceites esenciales. Además, se aconseja mantener los muebles despejados y elevados, lo que facilita el acceso a todos los rincones y evita que el polvo se esconda en zonas difíciles.

La costumbre de quitarse los zapatos al entrar en casa es otro pilar para reducir la suciedad. El recibidor actúa como barrera, y el uso de zapatillas de interior limita la entrada de polvo y bacterias, contribuyendo a la higiene general.

En la cocina y el baño, lo recomendable es limpiar pequeñas manchas o restos al instante, sin dejar que se acumulen. Un gesto tan simple como pasar un paño por el lavabo después de cada uso o limpiar la encimera tras cocinar es diferencial.

La ventilación diaria completa la rutina. Abrir las ventanas unos minutos permite renovar el aire, disminuir la humedad y evitar que el polvo se asiente, creando una atmósfera más saludable.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

La importancia de la distribución del hogar

La disposición del hogar también influye en la facilidad para mantenerlo limpio. En Japón, se prioriza la funcionalidad y el orden visual, lo que se refleja en la elección de mobiliario y la organización de los espacios. El método consiste en reducir al mínimo los objetos innecesarios y almacenar solo lo esencial, lo que facilita la limpieza y contribuye a una sensación de amplitud y calma.

Las estanterías abiertas, los cajones organizados y la ausencia de elementos superfluos favorecen la rapidez a la hora de quitar el polvo y evitan que se acumule en rincones ocultos.

Esta tendencia, presente tanto en viviendas tradicionales como modernas, responde a una filosofía que busca optimizar el tiempo y el esfuerzo, permitiendo disfrutar de un entorno limpio con menos trabajo diario.