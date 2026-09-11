España

Los médicos españoles comenzarán su huelga indefinida el 28 de octubre

Los sindicatos aumentan la presión contra el Gobierno tras la aprobación del anteproyecto del Estatuto Marco

Imagen de archivo de una manifestación de médicos en Madrid contra el Estatuto Marco. (Europa Press)
Imagen de archivo de una manifestación de médicos en Madrid contra el Estatuto Marco. (Europa Press)
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La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha anunciado el inicio del paro indefinido nacional de médicos y facultativos el próximo miércoles 28 de octubre. La decisión se tomó la tarde del jueves en una reunión conjunta del Comité de Huelga, en el que participan el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el sindicato madrileño Amyts, Metges de Catalunya, el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el gallego O’Mega.

La decisión llega una semana después de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley del Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en España. El texto lleva sin actualizarse desde el año 2003 y su reforma ha abierto un conflicto entre el Ministerio de Sanidad y los médicos, que denuncian un trato discriminatorio en las negociaciones y las condiciones laborales que enfrentan.

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La última versión del Estatuto Marco planteaba la reducción de las guardias de 24 horas a 17 horas, y de la jornada semanal máxima, que pasaba de 48 a 45 horas. La regulación propuesta con el Ministerio de Sanidad de la mano de los sindicatos generalistas (CSIF, UGT, CCOO) y de enfermería (SATSE) recogía además mayores garantías de estabilidad laboral, una nueva clasificación profesional y abría la puerta a una jubilación anticipada. Pero estos cambios son insuficientes para el colectivo médico, que continúa cargando con jornadas laborales más largas, guardias obligatorias y una falta de reconocimiento.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta el Proyecto de Ley de Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que ahora continuará su tramitación en el Congreso de los Diputados a pesar del rechazo de sindicatos médicos, que anunciaron que continuarían sus movilizaciones tras el verano. (Fuente: La Moncloa)

El Comité de Huelga pide ahora a los grupos parlamentarios que presenten una enmienda a la totalidad contra el Estatuto Marco y devuelvan el proyecto al Ministerio de Sanidad, mientras exigen un estatuto propio para su profesión.

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“El conflicto no ha terminado. Nosotros no hemos renunciado a ninguna de nuestras reivindicaciones ante la falta de respuesta del Ministerio de Sanidad”, aseveró el secretario general de la CESM, Víctor Pedrera, en una rueda de prensa el pasado martes. Para el sindicato, la llegada del Estatuto Marco al Congreso abre “una nueva fase de conflicto” que requiere “adaptar las respuestas que hagamos como colectivo”.

Hasta ahora, los médicos habían celebrado paros mensuales, de una semana de duración, en protesta por la falta de avances. El recrudecimiento del conflicto ha hecho que convoquen un paro indefinido a partir del 28 de octubre, justo antes de que la presión aumente en el sistema sanitario por la incidencia de los virus respiratorios.

Sanidad se abre a un estatuto médico

La ministra de Sanidad, Mónica García, en una imagen de archivo. (Europa Press)
La ministra de Sanidad, Mónica García, en una imagen de archivo. (Europa Press)

En medio de la amenaza de huelga, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha empezado a abrirse a la posibilidad de elaborar un estatuto médico y facultativo. Es la principal reivindicación de los sindicatos que ha sido rechazada en más de una ocasión desde el equipo de García, pero que ahora considera que “puede tener cabida una vez que se haga el estatuto para todos los profesionales”, según expresó en la Cámara Baja esta semana, “pero no sobre sus cenizas”.

Para la ministra, que el Estatuto Marco pueda debatirse en el Congreso “es una buena noticia”. “El Gobierno hace propuestas y se abre a las enmiendas”, aseguró, a la par que invitaba a los grupos parlamentarios “a abrir un intergrupo de trabajo aquí, en el Congreso de los Diputados, para el estudio del marco normativo y de las condiciones de trabajo de los médicos”.

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