India Martínez revela que no podría vivir de su hit más famoso ’90 minutos’: “Es de Vanesa Martín”

India Martínez en la Feria de Abril de Sevilla de 2025 (@india_martinez_oficial)

Cada vez hay más conciencia de que ser artista, salir en la tele o pisar alfombras rojas y llenar arena tras arena no es sinónimo de tener dinero. Detrás de los escenarios y las listas de éxitos hay contratos, cesiones y derechos de autor que muchas veces el público desconoce. A veces, la voz que escuchamos no es la dueña legal de lo que canta. En el mundo de la música, la diferencia entre interpretar y componer puede cambiarlo todo.

Esa realidad la ha explicado una vez más la cantante cordobesa India Martínez, que ha contado que no podría vivir de su canción más famosa, 90 minutos, uno de los temas más reconocibles del pop español de los últimos años.

En una charla con el medio Ac2ality, la cantante respondió a la pregunta de si podría vivir de su mayor éxito el resto de tu vida solo con los derechos de autor. “Habrá gente que sí, que pueda vivir de eso. Pero yo no. Yo no podría vivir de solo una canción”, dijo. “Mira, si llega a ser 90 minutos mi única canción y mi único hit, no viviría ni de los derechos de autor, porque es de Vanesa Martín. Esa canción la escribió ella. Ella se lleva esos derechos”. El tema está incluido en el disco Trece verdades (2011) y solo en la plataforma Spotify acumula más de 44,8 millones de reproducciones. La cantante suma 3,6 millones de oyentes mensuales en la grande del streaming.

Más de dos décadas en la industria

Nacida en Córdoba, Andalucía, en 1985, India Martínez (el nombre artístico de Jennifer Jessica Martínez Fernández) creció en un entorno humilde y ligado a la música desde pequeña. Su pasión por el cante flamenco empezó cuando tenía solo 12 años, y su talento la llevó pronto a actuar en varios concursos de la región. A los 17 firmó su primer contrato discográfico, y en 2004, dos años después, publicó su álbum debut, Azulejos de lunares, pero no fue hasta que publicó Trece verdades cuando llegó su gran salto. El disco, que incluye Vencer al amor y 90 minutos, la consolidó como una de las voces más potentes y personales del panorama nacional.

Durante su presentación de Los Premios Lo Nuestro Will Smith e India Martínez protagonizaron un beso. Créditos: Instagram/ Will Smith

Desde entonces ha publicado diez álbumes de estudio —Otras verdades (2011), Camino de la buena suerte (2013), Palmeras (2019), Nuestro mundo (2022), o más recientemente Aguachile (2025), que fusiona flamenco con el folclore mexicano— y ha colaborado con artistas como David Bisbal, Melendi o la misma Vanesa Martín. Incluso, el pasado mes de febrero cantó junto al actor Will Smith durante la 37ª edición de los Premios Lo Nuestro, que tuvieron lugar en Miami, donde interpretaron su colaboración First Love, publicada a principios de este año.

También ha sido nominada en dos ocasiones a los Premios Grammy Latinos, en 2009 a mejor artista revelación y en 2013 a mejor álbum vocal pop tradicional por el LP Otras Verdades.