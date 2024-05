India Martínez comparte en redes las extrañas manchas que le han salido por el cuerpo: “¿A alguien más le pasa?”

Foto compartida por India Martínez en su Instagram @india_martinez_oficial (INSTAGRAM.COM)

La cantante India Martínez siempre comparte en sus redes sociales el saludable ritmo de vida que lleva. Martínez suele hacer mucho deporte y tiene una alimentación bastante estricta, todo para encontrarse siempre en la mejor forma posible. Sin embargo, en su última publicación ha preocupado a sus fans al explicarles las extrañas manchas que le aparecen últimamente a lo largo del cuerpo.

Con tres fotos en las que enseña el abdomen y su cara, la cordobesa muestra el sarpullido que le ha vuelto a aparecer justo antes de grabar su nuevo videoclip: “Despertar así justo un día antes de rodar un videoclip... A alguien más le pasa sin venir a cuento?”. Muchos de sus seguidores han querido poner nombre a estas extrañas manchas y algunos apuntaban a que se trata de un Herpes Zóster.

Este tipo de herpes, comúnmente conocido como culebrilla, es una infección viral causada por el virus varicela-zóster, el mismo virus que causa la varicela. Las personas que han tenido varicela en algún momento de su vida pueden desarrollar el herpes zoster, ya que después de recuperarse de la varicela, el virus permanece en un estado inactivo en ciertos nervios del cuerpo.

Por otro lado, hay quienes apuntan a que puede consistir en una urticaria crónica ya que, a diferencia de otro tipo de erupciones, esta no suele estar causada por una alergia específica, y su origen es muy difícil de determinar. Aunque sí esta comprobado que factores como el estrés, la temperatura, infecciones y ciertos medicamentos o alimentos pueden provocar los episodios.

La cantante cuenta que, aunque “es un coñazo”, cada vez está más acostumbrada y está comenzando a ser parte de su rutina e incluso lo está “normalizando”. Aunque ha tranquilizado a sus fans apuntando que han vuelto a hacerle analíticas para conseguir saber de qué se trata y en cuanto le den los resultados lo compartirá con ellos. Lo que está claro es que lo suyo no es un caso aislado, y varias personas le han explicado que también han sufrido este tipo de sarpullidos: “Yo pasé por eso y estuve así durante más de 8 meses... Fue una autentica pesadilla que no me dejaba ni dormir y me picaba todo el cuerpo... De las peores cosas que me han pasado en cuanto a salud... Me hice pruebas, análisis, probé varios antihistamínicos.. y al final de un día para otro desapareció como por arte de magia”.

Sofia Ellar ha aprovechado la ocasión y también ha explicado en los comentarios que es víctima de estas manchas, aunque ella dirige la atención al estrés: “Estoy exactamente igual que tu pero la cara también. Y también rodando... creo que es estrés”. Sea lo que sea, la cantante siempre saca el lado positivo a la situación y ha querido destacar que al hinchársele la cara, también lo hacen los labios y para ella “la boca así tiene su rollito”.

