Ciencia

Plasticidad psicológica: ¿la personalidad puede cambiar después de los 60 años?

Un estudio reciente indaga si en la adultez avanzada, es posible transformar rasgos psicológicos considerados estables, y analiza el impacto de distintos factores en la manera en que las personas afrontan los cambios emocionales y sociales

Guardar
Un programa de entrenamiento socioemocional
Un programa de entrenamiento socioemocional de ocho semanas permitió a adultos mayores de 60 años modificar sus rasgos de personalidad, desafiando nociones previas sobre la rigidez psicológica en la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el paso del tiempo, ¿la personalidad acentúa sus rasgos psicológicos o puede cambiar? Tanto los adultos jóvenes como los mayores pueden adoptar nuevos comportamientos socioemocionales. Esta es la conclusión de un estudio sobre el envejecimiento psicológico realizado por investigadores de Alemania y Suiza, dirigidos por la Prof. Dra. Cornelia Wrzus (Universidad de Heidelberg) y la Prof. Dra. Corina Aguilar-Raab (Universidad de Mannheim).

El trabajo consistió en un programa de entrenamiento socioemocional de ocho semanas que logró cambios en la personalidad de adultos mayores de 60 años, desafiando la creencia de que los rasgos de personalidad son inmodificables en etapas avanzadas de la vida.

Los investigadores demostraron que la mejora en la estabilidad emocional y la extraversión fue similar en adultos jóvenes y mayores, lo cual representa un avance en la comprensión de la plasticidad psicológica en la vejez. Esta es la capacidad de reorganizarse y formar nuevas conexiones sinápticas en respuesta a experiencias y aprendizaje.

La doctora en Psicología Graciela Zarebski, directora del Instituto Iberoamericano de Ciencias del Envejecimiento, afirmó a Infobae que le sorprende que “a esta altura de los desarrollos teóricos resulte inesperada la posibilidad de las personas mayores de regular sus comportamientos socioemocionales y la capacidad para seguir aprendiendo".

Los adultos mayores presentaron un
Los adultos mayores presentaron un compromiso levemente superior que los jóvenes durante el entrenamiento, lo que sugiere que la motivación es clave para la transformación psicológica a cualquier edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y agregó: “Lo que sí es importante es determinar cuáles son los rasgos personales que permiten a algunas personas lograrlo al envejecer, mientras que otras no lo logran. La conclusión a la que llegan los investigadores es que depende de que la persona esté suficientemente motivada", destacó la experta.

Un hallazgo inesperado sobre la plasticidad en la adultez

El estudio, cuyos resultados publicó Communications Psychology, midió los efectos del entrenamiento en 165 participantes: jóvenes en su mayoría veinteañeros y adultos entre los 60 y 80 años. Los participantes asistieron a sesiones de capacitación semanales y completaron tareas de la vida cotidiana sobre cómo manejar mejor el estrés y lidiar con situaciones sociales desafiantes.

Las mediciones, realizadas a través de cuestionarios y pruebas indirectas por computadora antes, durante, después y hasta un año tras el programa, evidenciaron que los cambios en la personalidad persistieron a largo plazo en ambos grupos etarios.

El estudio también evaluó una posible explicación: durante la investigación, se preguntó a los participantes con qué intensidad practicaban sus tareas. El resultado fue que los participantes de mayor edad profundizaron más en los materiales de capacitación y las tareas semanales, es decir, demostraron un compromiso ligeramente superior con las tareas y materiales semanales del entrenamiento, en comparación con los jóvenes.

El hallazgo clave del estudio
El hallazgo clave del estudio consiste en que la magnitud del cambio promedio en los mayores fue similar al de los jóvenes, desmintiendo la creencia sobre la limitada plasticidad en la adultez avanzada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las habilidades socioemocionales evaluadas incluyeron no solo el manejo y expresión de las propias emociones, sino también la regulación de los vínculos sociales. Las intervenciones buscaron modificar patrones de pensamiento, reacción ante problemas y modos de interactuar, en línea con los criterios aceptados por la comunidad científica sobre lo que define los rasgos de personalidad.

Una de las conclusiones más llamativas, según la Prof. Dra. Cornelia Wrzus de la Universidad de Heidelberg, es que “la magnitud del cambio promedio apenas difirió entre los dos grupos de edad”, considerando que, en general, se considera más difícil para los mayores dominar aprendizajes complejos como nuevas lenguas o instrumentos musicales.

Los investigadores destacan que estos resultados contradicen “el dicho de que no se pueden enseñar trucos nuevos a un perro viejo”. “Cuando las personas están suficientemente motivadas, mantienen su capacidad de cambiar y aprender cosas nuevas”, afirmó Wrzus.

La investigación abre puertas a intervenciones personalizadas para mejorar la calidad de vida en adultos mayores, sobre todo en sociedades con poblaciones envejecidas. El estudio concluye que, con el enfoque y la motivación adecuados, la personalidad puede evolucionar en la adultez avanzada, cambiando la visión clásica sobre los límites del desarrollo psicológico.

Los adultos mayores tienden a
Los adultos mayores tienden a descartar relaciones más periféricas e incrementar contactos más cercanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Zarebski señaló que hace décadas que la Teoría de la Selectividad socio-emocional de Carstensen plantea que, al percibir el tiempo de vida restante como limitado (común en la vejez), las personas cambian sus metas motivacionales.

“Priorizan la regulación emocional y la calidad de las relaciones sociales, por lo que realizan esfuerzos activos y comprometidos por maximizar experiencias emocionalmente significativas. Se tiende a descartar relaciones más periféricas y se incrementan contactos más cercanos. Los mayores describen sus experiencias de maneras más complejas y revelarían mayor control sobre sus emociones", describió la doctora.

Y añadió que este tema la llevó a indagar cuáles son los rasgos de personalidad que permiten estos logros, lo cual concretó en la Teoría de la Identidad Flexible y los factores protectores que nos indican que una persona está envejeciendo bien, con flexibilidad y disposición al cambio. “Son factores que se pueden detectar mediante herramientas y trabajar a tiempo preventivamente. De acuerdo a mis investigaciones, a diferencia de lo que se suele pensar, a la mayoría de las personas mayores la vida nos va flexibilizando, debido a los avatares vividos y el acopio de experiencia", completó la experta.

Temas Relacionados

Plasticidad PsicológicaRasgos de PersonalidadSalud mentalAdultos mayores

Últimas Noticias

Las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres se intensifican tras la pubertad

Aunque la mayoría de los cerebros humanos integra rasgos de ambos sexos, una reciente investigación reveló que la adolescencia es el momento en que más características particulares adquieren. El hallazgo podría ayudar a entender por qué algunos trastornos de salud mental varían según el género

Las diferencias cerebrales entre hombres

La detección temprana y las nuevas tecnologías transforman el control de la diabetes tipo 1

Una revisión de estudios publicada en JAMA Network confirma el rol clave de los autoanticuerpos y detalla avances en monitoreo y tratamiento que mejoran el control glucémico

La detección temprana y las

Hallan un fósil de tiburón de 150 millones de años que desafía las teorías vigentes sobre la evolución de la especie

El ejemplar Bavariscyllium tischlingeri encontrado en Alemania mostró características que desafían la clasificación tradicional y la datación de linajes modernos

Hallan un fósil de tiburón

¿Puede la dieta cetogénica atenuar los síntomas de la esquizofrenia? Lo que dice la evidencia científica

Los posibles efectos de la dieta cetogénica en trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia han generado debate entre investigadores y profesionales de la salud, quienes analizan los límites y alcances de la evidencia disponible en nutrición y medicina mental

¿Puede la dieta cetogénica atenuar

Por qué la nueva guía alimentaria de Estados Unidos genera debate entre médicos y científicos del mundo

Diversos expertos internacionales han expresado reservas sobre las pautas dietarias 2025-2030. Ahora, dos grupos de experto publicaron sendos análisis en The Lancet que fueron destacados por el prestigioso cardiólogo Eric Topol

Por qué la nueva guía
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Shakira estaría en Barranquilla desde

Shakira estaría en Barranquilla desde hace días: se especula en redes sociales con los motivos de su visita

Más marxista que Marx | Nadia López aclara vínculo con Peña Nieto: “Siempre he sido de izquierda”

Si te gustó Jacob Elordi en ‘Cumbres borrascosas’, no puedes perderte esta miniserie protagonizada por el actor basada en un bestseller: “Fantástica y magnífica”

Otra mala noticia para Tapia: la Inspección General de Justicia rechazó el cambio de domicilio de la AFA por “falso e inexistente”

Brujas - Atlético de Madrid, en directo: el partido de playoff de Champions en vivo

INFOBAE AMÉRICA
El ministro del Interior de

El ministro del Interior de Colombia inicia la recogida de firmas para convocar la Asamblea Constituyente

EEUU anuncia restricciones de visado contra 18 funcionarios iraníes por violaciones de DDHH durante las protestas

Cañones eternos, comidas únicas y monasterios legendarios: así es Macedonia del Norte, el secreto mejor guardado de los Balcanes

Australia asegura que no repatriará a sus nacionales recluidos en Siria tras la caída de Estado Islámico

La enigmática Colección Gelman Santander exhibe 68 obras en Ciudad de México

ENTRETENIMIENTO

La tragedia de Miss J.

La tragedia de Miss J. Alexander después de ‘America’s Next Top Model’: un derrame cerebral, 5 semanas en coma y su lucha por volver a caminar

Daniel Radcliffe pidió respeto para los nuevos protagonistas de ‘Harry Potter’: “Va a ser algo nuevo y diferente”

Netflix pone en pausa el homenaje a las Spice Girls: conflictos internos y viejas heridas

La visión de Daniel Radcliffe sobre el futuro de Harry Potter

Logan Paul rompió un récord Guinness con la venta de la carta Pikachu Illustrator por una cifra millonaria