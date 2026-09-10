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Un experto en reformas explica los trucos sobre las obras en los baños: “Nunca compres azulejos sin saber esto”

Un especialista detalla en un vídeo de TikTok los pasos a seguir antes de encargar el material

obreros poniendo azulejos en el baño y una captura del vídeo del experto en la que aparece explicando uno de los consejos
Un experto en reforma explica los trucos sobre las obras en los baños: “Nunca compres azulejos sin saber esto”. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Elegir los azulejos del baño implica más que escoger un color o un diseño. A veces, pensar a largo plazo puede evitar un gasto extra en una obra a futuro, retrasos en la obra o diferencias visibles en el acabado una vez colocados.

Una cuenta especializada en reformas del hogar, @reformasdecyref, publicó en TikTok un video bajo la advertencia “nunca compres azulejos sin saber esto”, con cuatro recomendaciones dirigidas a quienes van a iniciar una obra en el baño. El vídeo tiene el objetivo de evitar los errores más comunes en este tipo de proyectos, algunos tan sencillos como comprar algunos de más para un futuro.

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Cuatro claves antes de elegir los azulejos del baño

Una mujer con casco, chaleco amarillo y cinturón de herramientas mide una pared azul con una cinta métrica en un baño.
Las claves abarcan desde el momento antes de la compra hasta años después en un caso de que se necesite hacer obra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vídeo muestra algunos pasos en los que destaca la prevención antes de meterse en una obra de reforma para el baño. Las claves abarcan el proceso desde antes de la compra hasta algún caso excepcional en el que se necesiten en alguna obra extra.

Calcular los metros cuadrados es el primer paso

El primer consejo que menciona el video es calcular con precisión la cantidad de metros de azulejos que requiere el baño antes de realizar la compra. Esta medición determina el presupuesto inicial y evita adquirir una cantidad insuficiente o excesiva de material.

El cálculo correcto de la superficie a cubrir constituye la base sobre la que se organizan el resto de las decisiones de la obra, según explica el video.

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Guardar dos cajas extra previene problemas futuros

Dos cajas abiertas de cartón con azulejos cuadrados de color verde sobre el suelo de concreto de un taller con estantes al fondo.
Dejar un par de cajas guardadas para el futuro es un buen consejo de obra para tener los mismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo consejo consiste en reservar dos cajas de azulejos adicionales a las necesarias para la instalación. La recomendación responde a la posibilidad de que, con el paso del tiempo, alguna pieza se rompa o deba reemplazarse.

“Siempre os dejéis dos cajas de azulejos, por si en el futuro, en veinte años, pudiera pasar lo que sea y para tenerlo, para cambiarlo”, señala el creador del contenido en el video. Esta previsión evita depender de encontrar el mismo modelo años después, cuando puede haber sido descontinuado por el fabricante.

El tamaño del azulejo influye en la percepción del espacio

Como tercer punto, el video sostiene que los azulejos de mayor tamaño generan una sensación de mayor lujo en el baño. Según esta lógica, las piezas grandes reducen la cantidad de juntas visibles en la superficie, lo que aporta una apariencia más uniforme y refinada al ambiente.

Un azulejo blanco pequeño, una regla metálica y una placa cerámica gris grande sobre una mesa de madera con herramientas de construcción.
Dependiendo de cómo quieras que luzca tu baño puedes elegir un tamaño de azulejo u otro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta relación entre el tamaño de la pieza y la percepción estética se presenta como un criterio a considerar al momento de elegir entre las distintas opciones disponibles en el mercado.

Comprar del mismo palé evita diferencias de tono

El cuarto y último consejo del video advierte sobre la importancia de adquirir todos los azulejos de un mismo palé de producción. La recomendación busca prevenir variaciones de tono entre piezas fabricadas en distintos lotes.

“Si coges de dos veces diferentes puede variar un poco y aunque no lo creas, se puede notar”, explica el video. Esta diferencia, aunque sutil, puede volverse visible una vez que los azulejos están instalados en la pared o el piso, y no tiene solución sencilla una vez concluida la obra.

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