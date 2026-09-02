Avance de ‘La Promesa’ del jueves 3 de septiembre: María afronta una boda sin amor y Ciro prepara su traición a Manuel

La Promesa: Carlo intenta acercarse a María, pero ella lo esquiva. (RTVE)

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La Promesa encara el tramo final de la semana con varios frentes abiertos. La inminente boda de María Fernández y Carlo, los problemas en las cocinas y los secretos que siguen acumulándose en palacio marcarán el capítulo del jueves 3 de septiembre, en el que también habrá espacio para una reveladora conversación entre María y Martina.

La ficción diaria de Televisión Española llega a esta entrega después de que Carlo sorprendiera a María con una inesperada pedida de matrimonio y de que ella aceptara.

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Al mismo tiempo, Samuel continúa intentando ocultar sus sentimientos y Pía guarda un secreto que podría cambiar para siempre la historia de La Promesa.

Carlo consigue el sí de María y Ángela mantiene su decisión

La semana comenzó con Máximo reconociendo ante Leocadia que fue él quien filtró a la prensa la noticia sobre su paternidad. Su maniobra, lejos de acercarle a su hija, provocó un nuevo enfrentamiento con Ángela y también el reproche de Curro.

Mientras tanto, Carlo dio un paso decisivo con María. Después de arrodillarse y pedirle matrimonio, consiguió el esperado sí de la joven. La noticia llenó de alegría a Teresa y Pía, aunque no todos la recibieron de la misma manera: Samuel sigue afectado por la boda y todavía no ha conseguido felicitar a María.

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La Promesa: Curro y Ángela tienen un nuevo roce. (RTVE)

En paralelo, Ángela continúa preparando su enlace con Curro y se mantiene firme en su negativa a que Máximo la acompañe al altar. El duque de Buenaventura, sin embargo, no está dispuesto a rendirse y seguirá intentando cambiar la decisión de su hija.

Manuel y Julieta, cada vez más cerca

El otro gran frente de la semana tiene como protagonistas a Manuel, Julieta y Ciro. Los dos jóvenes estuvieron a punto de besarse, pero el regreso de Ciro interrumpió el momento.

Poco después, Manuel mostró a Ciro una carta relacionada con los viajes que este está realizando, haciendo que empiece a temer que su engaño haya sido descubierto. Mientras tanto, Máximo volvió a pedir ayuda a Curro para intentar convencer a Ángela y terminó aumentando todavía más la tensión en las cocinas al amenazar con despedir a Julio y Tomasa.

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Simona y Candela han abandonado el palacio en 'La Promesa' (RTVE).

Pero el gran secreto sigue estando en manos de Pía. La joven confesó a Ricardo que está dispuesta a revelar la verdad sobre la muerte de Jana y la implicación de Leocadia cuando Curro y Ángela se casen.

María y Martina hacen una confesión inesperada

En el capítulo del jueves 3 de septiembre, las cocineras continuarán negándose a regresar a La Promesa mientras Julio y Tomasa sigan en el palacio. La situación obligará a Cristóbal a intervenir para tratar de poner fin al conflicto con el servicio del duque.

Mientras tanto, Julieta y Samuel decidirán mantener en secreto el lugar en el que se encuentran escondidas Simona y Candela. El refugio seguirá siendo, por tanto, una pieza clave para varios de los personajes.

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En medio de los preparativos de boda, llegará además una conversación especialmente reveladora entre María y Martina. Las dos compartirán una confesión silenciosa que deja al descubierto una sorprendente coincidencia: ninguna de las dos está a punto de casarse por amor.

María acaba de comprometerse con Carlo, mientras Martina afronta también un futuro sentimental marcado por circunstancias que poco tienen que ver con sus verdaderos sentimientos. Una conversación que podría arrojar una nueva perspectiva sobre dos enlaces que, en apariencia, deberían estar marcados por la felicidad.

La Promesa: Avance semanal del 31 de agosto al 4 de septiembre. (RTVE)

Por otro lado, Carlo descubrirá que existe una norma que establece que el servicio debe esperar a que los señores de La Promesa contraigan matrimonio antes de poder celebrar sus propias bodas. Ante esta situación, Curro decidirá anular la prohibición, despejando el camino para que María y Carlo puedan continuar con sus planes.

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Ciro prepara su golpe contra Manuel

La tensión volverá a crecer con Ciro y Lorenzo. Después de avanzar con su peligroso negocio de licencias a espaldas de Manuel, Ciro intentará dar un nuevo paso para conseguir la firma que necesitan.

Su plan será introducir entre los documentos de Manuel una licencia falsa con la intención de que el joven la firme sin descubrir el engaño. Una maniobra arriesgada que podría tener consecuencias importantes si finalmente sale a la luz.

Mientras Tomasa continúa presionando a Petra para que acepte el puesto de ama de llaves, el conflicto en el servicio tampoco da señales de solucionarse.

La Promesa: Manuel y Julieta están a punto de besarse cuando… ¡Ciro regresa!. (RTVE)

Y el viernes llegará con nuevos sobresaltos: Ciro no conseguirá entregar finalmente los documentos falsificados a Manuel, por lo que Lorenzo tendrá que buscar una alternativa. Además, Carlo y María fijarán su boda para la semana siguiente y optarán por una ceremonia sencilla y discreta. Pero la tranquilidad durará poco: Manuel pondrá a Julieta contra las cuerdas al descubrir que está visitando a Simona y Candela y exigirá saber por qué.

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