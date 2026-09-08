Multas de 200 euros si no respetas el carril Bus-VAO que incluye la implantación de marcas viales rojas y balizas luminosas

Los carriles BUS-VAO se encuentran reservados para la circulación de ciertos vehículos. (DGT)

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La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un nuevo sistema de señalización para los carriles Bus-VAO que incorpora marcas rojas en el pavimento y balizas luminosas. Los conductores que utilicen estas vías reservadas sin cumplir las condiciones de acceso pueden enfrentarse a multas de hasta 200 euros.

La iniciativa busca regular la circulación en vías de alta densidad, sobre todo en los accesos a grandes ciudades y áreas metropolitanas. El sistema permite adaptar el uso de un carril a las necesidades de tráfico de cada franja horaria, sin necesidad de construir una plataforma segregada del resto de la calzada.

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La primera experiencia se implementa en la autovía A-2, entre Madrid y Alcalá de Henares, aunque en esta fase el funcionamiento se limita al tramo que llega hasta Torrejón de Ardoz. El carril izquierdo cambia sus condiciones de uso según el horario y queda reservado, cuando está activo, para los vehículos autorizados. Se activa por la mañana entre las 7:00 y las 9:00 en ambos sentidos, y por la tarde, entre las 15:00 y las 17:00 en dirección de salida de Madrid.

Las marcas rojas y las balizas indican las restricciones

La novedad más visible para los conductores es la presencia de una marca roja sobre el asfalto, que identifica el espacio destinado al carril reservado. A lo largo del recorrido, las balizas luminosas informan sobre la disponibilidad de acceso y sobre las maniobras que pueden realizarse en cada sector de la vía.

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Un autobús interurbano verde con destino a Madrid avanza por un carril rojo exclusivo en una autovía bajo un cielo despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando las balizas permanecen apagadas, el carril puede utilizarse como uno convencional y no existen restricciones vinculadas al número de ocupantes. Esta situación se aplica fuera de los horarios de regulación especial o en los momentos de menor congestión.

La luz verde permite que los vehículos autorizados entren o salgan por los puntos habilitados. En cambio, la señal ámbar obliga a quienes ya circulan por ese carril a continuar en él hasta que la señalización indique que pueden abandonarlo. El objetivo es reducir cambios de sentido en momentos de circulación intensa.

Multas para quien no cumpla la regulación

Durante los periodos de activación, el acceso está permitido para autobuses, motocicletas, vehículos de emergencia y turismos con al menos dos ocupantes. En algunos carriles Bus-VAO, las condiciones pueden variar según la carretera o el tramo, por lo que la señalización vertical y los paneles informativos determinan las reglas aplicables.

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Los vehículos eléctricos e híbridos enchufables con distintivo Cero Emisiones deben prestar atención a las nuevas condiciones. La etiqueta ambiental no garantiza por sí sola el acceso al carril cuando está operativo: deberán cumplir los requisitos de ocupación o contar con una autorización expresamente indicada en la señalización.

Varios coches circulan en la autovía A-2 en Madrid. (Alberto Ortega / Europa Press)

El uso indebido del carril puede derivar en una sanción económica de hasta 200 euros, aunque no implica la retirada de puntos del permiso de conducir. El importe puede reducirse a 100 euros mediante el pronto pago dentro del plazo establecido. Los controles automáticos verifican matrículas, tipo de vehículo, ocupación y respeto de los accesos habilitados.

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