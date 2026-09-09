Desclasificación de los informes de Ceuta | El PP culpa a Sánchez y a Marlaska de la “invasión” de migrantes: “Estamos ante el episodio más grave de la democracia”

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, este miércoles en sesión de control. (EFE/ J.J. Guillén)

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El PP señala al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como “responsables máximos” de la “invasión” de migrantes al considerar que estaban avisados y no hicieron “nada”. Así lo ha expresado la portavoz popular en el Cogreso, Ester Muñoz, en la red social X, una vez el Ejecutivo ha desclasificado los informes de Ceuta, que evidencian que conocía una actitud “negligente” y “pasiva” de Marruecos ante un llamamiento a una entrada masiva en España.

Mocloa ha publicado en su web decenas de documentos trascendentes sobre la entrada de migrantes en Ceuta desde Marruecos el 30 y 31 de julio en la que murieron 145 personas. Se trata de informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los servicios de información de las Fuerzas Armadas (CIFAS) fechados antes, durante y después del estallido de esta crisis. “No tenenos nada que esconder, actuamos con transparencia”, afirmó este martes la ministra portavoz, Elma Saiz.

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“El problema no es el CNI, como ha dicho hoy Sánchez. El problema es él. Elecciones ya, los españoles tenemos derechos a elegir entre un gobierno sumiso que vende a nuestro país o a un presidente que defienda nuestras fronteras y a los ceutíes”, ha escrito Muñoz, que en un comentario posterior ha sentenciado: “Estamos ante el episodio más grave de la democracia”.

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Cronología del asalto

Según se desprende de la abundante documentación desvelada, el CNI avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de un “llamamiento” en redes sociales para llevar a cabo un “asalto por valla y mar” a la ciudad autónoma española. El aviso llegó a través de WhatsApp el 29 de julio, un día antes de la entrada de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos.

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“En redes sociales hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20:00 horas aprovechando la Fiesta del Trono y que sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estarán liados”, señala el mensaje enviado por un agente del CNI ubicado en Ceuta a una persona del Gabinete de la Delegación del Gobierno a las 13:52 horas. El texto forma parte de la transcripción incluida en los documentos desclasificados.

Imágenes de la crisis migratoria ocurrida en Ceuta, este viernes 31 de julio. (Ministerio del Interior)

Los mensajes contradicen al Gobierno

El agente del CNI advirtió de que los grupos en redes sociales en los que se alentaba la entrada masiva contaban “con un total de 180.000” seguidores. “Para que te hagas una idea del alcance de la difusión”, añadió en el intercambio de mensajes. Su interlocutor respondió con brevedad: “Sus rilas”. Horas más tarde, a las 21:34 horas, ambos mantuvieron una conversación telefónica de once minutos de duración.

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Estos mensajes contradicen la versión del Gobierno, que insistió en que “ningún informe previo” permitió prever la magnitud de los sucesos ocurridos el 30 de julio de 2021. La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió por su parte que el CNI y la inteligencia militar sí aportaron información en los días previos a la crisis. La Delegación del Gobierno en Ceuta emitió entonces un comunicado para desmentir a la titular de Defensa: “Esta Delegación del Gobierno no recibió, en ningún momento, informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el día 30 de julio”.

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La primera comunicación entre el CNI y Ceuta

La transcripción desclasificada muestra que el CNI en Ceuta y el Gabinete de la Delegación del Gobierno ya intercambiaban mensajes el 27 de julio. A las 11:20 horas, la Delegación del Gobierno informó al CNI de una reunión “urgente” convocada con el Ejecutivo ceutí, la Policía Nacional y la Guardia Civil “para el tema nadadores”, y le indicó que “cuando quiera le informa”.

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Ese mismo día, la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma emitieron un comunicado conjunto tras el encuentro en el que informaron de que más de mil personas habían entrado en Ceuta a nado durante la última semana y del colapso de los centros de acogida.

El agente del CNI preguntó si ya se había celebrado la reunión, y la institución gubernamental en Ceuta respondió que “llevan ahí desde las 09:30 horas”. “Pues cuando tengas un rato hablamos”, añadió. Ese día no volvieron a intercambiar mensajes.

Ya el martes 28, a las 10:00 horas, el agente del CNI insistió: “Buenos días, qué tal fue la reunión de ayer?”. Ese mensaje no recibió respuesta. A las 17:07 horas de la misma jornada, el miembro del servicio de inteligencia envió un mensaje con el cartel de la convocatoria de la concentración ‘Ceuta alza la voz’, prevista para el 2 de agosto, “a efectos de sus posibles consecuencias sobre el orden público”. Tampoco consta respuesta a este último mensaje.

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Miembros de la Cruz Roja reparten comida a los migrantes en Ceuta el 21 de agosto. (Marcos Moreno/Europa Press)

“Te llamo por Ceuta”

El 29 de julio, el CNI se puso en contacto además con la Unidad Central Especial número 3 (UCE-3) de la Guardia Civil, a las 13:53 horas, un minuto después de la comunicación con el Gabinete de la Delegación del Gobierno. Tras una llamada sin respuesta, el agente envió un mensaje: “Te llamo por la situación de Ceuta”.

“Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del Trono, tenemos varios grupos en Facebook y WhatsApp incentivando estas entradas”, agregó en el mensaje dirigido a la UCE-3.

Tras otra llamada perdida, el miembro de la unidad se disculpó e informó de que “todo este tema le ha cogido fuera” y que “no lo tiene fácil para arreglar”. Añadió que otras personas del equipo “han estado unos meses fuera”, aunque su interlocutor matizó que “se le puede llamar también”. Ambos mantuvieron finalmente una llamada telefónica de siete minutos y 38 segundos a las 14:41 horas.

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